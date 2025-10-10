Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Σκηνές πανικού στους δρόμους

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με την Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας (Phivolcs). Ακολούθησε άμεση προειδοποίηση για τσουνάμι, με τις αρχές να καλούν κατοίκους παράκτιων περιοχών να εκκενώσουν τις ακτές και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία.

Ο σεισμός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Νταβάο Οριένταλ, στο νησί Μιντανάο, και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ενώ οι μετασεισμοί συνεχίζονται για ώρες.

Οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές σεισμολογικές υπηρεσίες κατέγραψαν τη δόνηση στους 7,4 βαθμούς, ωστόσο οι τοπικές αρχές επιμένουν ότι η ένταση έφτασε τα 7,6. Η δόνηση, που διήρκεσε σχεδόν ένα λεπτό, έγινε αισθητή σε πολλές πόλεις της χώρας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Στην πόλη Νταβάο, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα του νησιού, οι δρόμοι γέμισαν από ανθρώπους που εγκατέλειπαν κτίρια και εμπορικά κέντρα, ενώ σε νοσοκομείο της περιοχής επικράτησε χάος καθώς ασθενείς και προσωπικό αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το κτίριο. «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο δυνατός ήταν ο σεισμός», είπε η Ρίτσι Ντιουγιέν, υπάλληλος πολιτικής προστασίας, μιλώντας στο BBC. «Ακόμα νιώθω ζάλη και φόβο».

Το Phivolcs προειδοποίησε για «καταστροφικό τσουνάμι» με κύματα που μπορεί να ξεπεράσουν το ένα μέτρο, ιδίως σε κλειστούς κόλπους και στενά περάσματα. Το Ειρηνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι ανέφερε ότι οι κυματισμοί ενδέχεται να φτάσουν έως και τα τρία μέτρα πάνω από τη μέση παλίρροια σε ορισμένες ακτές.

Ωστόσο, σύμφωνα με ενημέρωση του Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, η προειδοποίηση άρθηκε.

Ο πρόεδρος Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ διέταξε την εκκένωση παράκτιων περιοχών και τη συγκρότηση ομάδων διάσωσης. «Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσους τη χρειάζονται», δήλωσε σε ανάρτησή του.

Στην Ινδονησία, που βρίσκεται απέναντι από το επίκεντρο, εκδόθηκαν επίσης προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν τη διάδοση μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών.

Η νέα καταστροφή έρχεται σε μια περίοδο που οι Φιλιππίνες δοκιμάζονται από αλλεπάλληλα ακραία φαινόμενα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, σεισμός 7 Ρίχτερ είχε πλήξει την πόλη Μπόγκο της επαρχίας Σεμπού, σκοτώνοντας 74 ανθρώπους, ενώ προηγουμένως ο Σούπερ Τυφώνας Ραγκάσα είχε σαρώσει το βόρειο τμήμα της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς από τον σημερινό σεισμό, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται, ενώ σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι έχουν περάσει τη νύχτα σε υπαίθριους χώρους, φοβούμενοι νέες δονήσεις.