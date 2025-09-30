Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός “θα παραμείνει στη Γάζα”

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, ενώ αρνείται πως αποδέχτηκε τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε ότι αποδέχθηκε επί της αρχής τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός “θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας”, σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα στο Telegram μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

“Ήταν μια ιστορική επίσκεψη. Αντί να οδηγήσει η Χαμάς στην απομόνωσή μας, ανατρέψαμε την κατάσταση και απομονώσαμε τη Χαμάς. Τώρα ολόκληρος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου, ασκεί πίεση στη Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους που θέσαμε μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ: να απελευθερώσει όλους τους απαχθέντες μας – ζωντανούς και νεκρούς – ενώ ο IDF παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους” είπε ο Νετανιάχου.

Απαντώντας στο ερώτημα αν “αποδέχθηκε ένα παλαιστινιακό κράτος”, μετά και τις συνομιλίες που είχε χθες Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, είπε: “Σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία”. “Όμως ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα: είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Το είπε και ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι κατανοεί τη θέση μας. Δήλωσε επίσης στον ΟΗΕ ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε τεράστια ανταμοιβή για την τρομοκρατία και κίνδυνο για το κράτος του Ισραήλ. Και φυσικά, δεν θα συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο”.

Στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο παρουσιάστηκε την Δευτέρα (29/09) από τον Λευκό Οίκο, αναφέρεται ότι “ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους”.

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι “θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και με καλή υγεία, ενώ ο Τσαχάλ (ο ισραηλινός στρατός) θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας”.

“Μας είπαν: πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους της Χαμάς (…) ο Τσαχάλ πρέπει να αποσυρθεί και η Χαμάς μπορεί να ενισχυθεί, να ελέγχει τη Λωρίδα (…) Όχι, όχι, αυτό δεν θα γίνει έτσι”, πρόσθεσε στο βίντεο αυτό.

Οι δηλώσεις αυτές του Νετανιάχου έγιναν μία ημέρα αφού εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη “μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης” στη Γάζα μετά την απόσυρση του ισραηλινού στρατού.