Ντόναλντ Τραμπ: Τα γιουχαρίσματα στον τελικό του US Open που η USTA προσπάθησε να “κρύψει”

Έντονες αποδοκιμασίες προκάλεσε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον τελικό ανδρών του US Open 2025.

O μεγάλος τελικός του US Open 2025 ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ, νικητής του οποίου αναδείχθηκε ο Ισπανός, εκτός από θέαμα είχε και αρκετή ταλαιπωρία για χιλιάδες θεατές αλλά και αποδοκιμασίες εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα στο Στάδιο Άρθουρ Άς.

Η παρουσία του Τραμπ και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας προκάλεσαν την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά περίπου μισή ώρα και οι κερκίδες στο Centre Court γέμισαν σταδιακά. Αρχικά, η έναρξη καθυστέρησε κατά 30 λεπτά, στη συνέχεια άλλα 15 λεπτά, και τελικά άρχισε στις 2:48 μ.μ., (από τις 2 μ.μ. που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει) με εκατοντάδες άτομα να περιμένουν ακόμη για να περάσουν τον έλεγχο ασφαλείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο US Open 2025 Yuki Iwamura/AP Photo

Ο Ντόναλντ Τραμπ εισήλθε στην περιοχή των πολυτελών σουιτών στο κέντρο του σταδίου στο Φλάσινγκ του Κουίνς, περίπου στις 1:45 μ.μ. και συνομίλησε με αρκετά άτομα, ενώ οι θεατές περνούσαν αργά από τον έλεγχο ασφαλείας. Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος μπήκε στην κύρια περιοχή των καθισμάτων στις 2:30 μ.μ. για τον εθνικό ύμνο, η αντίδραση του κοινού ήταν σχεδόν αδιάφορη, με ελάχιστους να τον χειροκροτούν και πολλούς άλλους να τον αποδοκιμάζουν.

Ωστόσο, όταν εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες, οι θεατές ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες, με λίγα χειροκροτήματα να ακούγονται ενδιάμεσα. Αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις ο ίδιος χαμογελούσε μάλλον αμήχανα και χαιρετούσε το πλήθος, ενώ λίγο αργότερα και συγκεκριμένα, μετά το πρώτο σετ, εμφανίστηκε ξανά στις οθόνες, και αυτή τη φορά η αντίδραση ήταν ακόμη πιο έντονη, με πιο παρατεταμένες αποδοκιμασίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο US Open

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης των ΗΠΑ (United States Tennis Association, USTA) απέστειλε στις τηλεοπτικές μεταδόσεις του US Open οδηγία να μην προβάλλουν τυχόν αντιδράσεις ή διαμαρτυρίες για την παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον τελικό ανδρών, σύμφωνα με το The Athletic μετά από έγγραφο που έλαβε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο US Open 2025 Manuel Balce Ceneta/AP Photo

“Ντροπιαστικό” χαρακτήριζει σε άρθρο του το usatoday.com, το αίτημα της USTA, τονίζοντας πως “δεν είμαστε στη Βόρεια Κορέα ή τη Ρωσία, και δεν είναι δουλειά της ABC, της ESPN ή οποιουδήποτε άλλου τηλεοπτικού σταθμού να χαϊδεύει το εγώ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το αναλαμβάνουν ο Αντιπρόεδρος, οι υπουργοί του και η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων“.

Σε άλλο σημείο αναφέρεται: “Αν ο Τραμπ αποφασίσει να πάει στο US Open, είναι δίκαιο από την πλευρά των ABC και ESPN να δείξουν την αντίδραση του κοινού σε αυτό. Ακριβώς όπως συνέβη το 2000, όταν πήγε ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον“.