Ο άγνωστος ρόλος του Κονγκό στην ισοπέδωση της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι

Μυστικός για δεκαετίες είχε μείνει ο ρόλος του Κονγκό στη δημιουργία των ατομικών βομβών που έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, ωστόσο η “κληρονομιά” της εμπλοκής του είναι αισθητή ακόμα και σήμερα.

Ελάχιστοι γνωρίζουν τι και πού είναι το Σινκολόμπουε. Το μικρό όμως αυτό ορυχείο στην νότια επαρχία Κατάνγκα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έπαιξε σημαντικό ρόλο σε ένα από τα πιο βίαια και καταστροφικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας.

Περισσότερα από 12.000 χιλιόμετρα μακριά, στις 6 Αυγούστου θα ηχήσουν οι καμπάνες στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας για την θλιβερή επέτειο της συμπλήρωσης 75 ετών από την ατομική βόμβα που έπληξε την πόλη. Αξιωματούχοι και επιζώντες θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν εκείνους που πέθαναν από την έκρηξη αλλά και από τις επιπτώσεις της. Χιλιάδες φανάρια με μηνύματα ειρήνης θα αφεθούν στον ποταμό Μοτογιάσου. Τρεις μέρες αργότερα παρόμοιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ναγκασάκι.

Στο Κονγκό πάντως, παρά το γεγονός ότι τα δύο κράτη συνδέονται άρρηκτα με την ατομική βόμβα, δεν πρόκειται να γίνει κάποια τελετή.

“Όταν μιλάμε για τον βομβαρδισμό της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, δεν μιλάμε ποτέ για το Σινκολόμπουε”, δήλωσε στο BBC ο Ησαΐας Μομπίλο, πρόεδρος της Κογκολέζικης Κοινωνίας της Νότιας Αφρικής (CCSSA). “Κομμάτι του B’ Παγκοσμίου πολέμου έχει ξεχαστεί και χαθεί”.

Το ορυχείο Σικολόμπουε - που πήρε το όνομά του από ένα είδος βρασμένου μήλου που προκαλεί έγκαυμα εάν συμπιεστεί - ήταν η πηγή για σχεδόν όλο το ουράνιο που χρησιμοποιήθηκε στο Πρόγραμμα Μανχάταν, που κορυφώθηκε με την κατασκευή των ατομικών βομβών που έπεσαν στην Ιαπωνία το 1945.

Αλλά η ιστορία του ορυχείου δεν τελείωσε με τις βόμβες. Η συμβολή του στο Little Boy και το Fat Man (οι κωδικές ονομασίες των δύο βομβών) διαμόρφωσε την καταστροφική πολιτική ιστορία και τους εμφύλιους πολέμους του Κονγκό κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Ακόμα και σήμερα η κληρονομιά του ορυχείου μπορεί να φανεί στην υγεία των κοινοτήτων που ζουν κοντά σε αυτό.

“Είναι μια συνεχιζόμενη τραγωδία», λέει η ιστορικός Σουζάν Ουίλιαμς, η οποία εξέτασε τον ρόλο του Σικολόμπουε στο βιβλίο της «Spies in Congo». Πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο η εκμετάλλευση και η επιθυμία ελέγχου του περιεχομένου του ορυχείου από τις δυτικές δυνάμεις έπαιξαν ρόλο στα προβλήματα της χώρας.

Εκτός Αφρικής

Η ιστορία του Σικολόμπουε ξεκίνησε όταν ένα πλούσιο κοίτασμα ουρανίου ανακαλύφθηκε εκεί το 1915, ενώ το Κονγκό ήταν υπό αποικιοκρατία από το Βέλγιο. Υπήρχε μικρή ζήτηση για ουράνιο τότε: η μεταλλική μορφή του είναι γνωστή ως pitchblende (ουρανινίτης), από μια γερμανική φράση που το περιγράφει ως άχρηστο βράχο. Αντιθέτως, γίνονταν εξορύξεις από τη βελγική εταιρεία Union Minière για τα ίχνη του ραδίου, ένα πολύτιμο στοιχείο που είχε απομονωθεί πρόσφατα τότε από τη Μαρία και τον Πιέρ Κιουρί.

Μόνο όταν ανακαλύφθηκε η πυρηνική σχάση το 1938, η δυναμική του ουρανίου έγινε εμφανής. Αφού άκουσε για την ανακάλυψη, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έγραψε αμέσως στον πρόεδρο των ΗΠΑ Φράνκλιν Ρούσβελτ, συμβουλεύοντάς τον ότι το στοιχείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή κολοσσιαίας ποσότητας ενέργειας - ακόμη και για την κατασκευή ισχυρών βομβών. Το 1942, ο στρατός των ΗΠΑ αποφάσισε να αγοράσει όσο το δυνατόν περισσότερο ουράνιο για να επιδιώξει αυτό που έγινε γνωστό ως το Πρόγραμμα Μανχάταν. Και ενώ ορυχεία υπήρχαν στο Κολοράντο και τον Καναδά, πουθενά στον κόσμο δεν είχε τόσο ουράνιο όσο το Κονγκό.

«Η γεωλογία του Σινκολόμπουε περιγράφεται ως φρικιό της φύσης”, λέει ο Τομ Ζέλνερ, ο οποίος επισκέφτηκε το σημείο κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου Uranium – War, Energy, and the Rock that Shaped the World. «Σε κανένα άλλο ορυχείο δεν θα μπορούσατε να δείτε καθαρότερη συγκέντρωση ουρανίου. Δεν έχει βρεθεί ποτέ κάτι τέτοιο".

Τα ορυχεία στις ΗΠΑ και τον Καναδά θεωρούνταν «καλή» προοπτική εάν μπορούσαν να αποδώσουν μετάλλευμα με 0,03% ουράνιο. Στο Σινκολόμπουε, τα μεταλλεύματα απέδιδαν συνήθως 65% ουράνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πετρώματα που θεωρούνταν ότι είχαν πολύ κακή ποιότητα για να επεξεργαστούν, περιείχαν 20% ουράνιο.

Σε μια συμφωνία με την Union Minière - με διαπραγμάτευση από τους Βρετανούς, οι οποίοι είχαν το 30% της εταιρίας - οι ΗΠΑ εξασφάλισαν 1.200 τόνους κογκολέζικου ουρανίου, το οποίο αποθηκεύτηκε στο Στέιτεν Άιλαντ των ΗΠΑ, και επιπλέον 3.000 τόνους που αποθηκεύτηκαν επίγεια πάνω από το ορυχείο Σινκολόμπουε . Αλλά δεν ήταν αρκετό. Οι μηχανικοί του στρατού των ΗΠΑ στάλθηκαν για να αποστραγγίσουν το ορυχείο, το οποίο είχε αχρηστευθεί και να το επαναφέρουν στην παραγωγή.

Σύμφωνα με τον βελγικό νόμο, οι εργάτες του Κονγκό εργάζονταν μέρα και νύχτα, στέλνοντας εκατοντάδες τόνους μεταλλεύματος ουρανίου στις ΗΠΑ κάθε μήνα. “Το Σινκολόμπουε αποφάσισε ποιος θα ήταν ο επόμενος ηγέτης του κόσμου», λέει ο Μομπίλο. "Όλα ξεκίνησαν εκεί."

Όλα αυτά έγιναν κάτω από άκρα μυστικότητα, ώστε να μην μάθουν οι δυνάμεις του Άξονα για την ύπαρξη του Προγράμματος Μανχάταν. Το Σινκολόμπουε διαγράφηκε από χάρτες και κατάσκοποι στάλθηκαν στην περιοχή για να σπείρουν σκόπιμη παραπληροφόρηση σχετικά με το τι συνέβαινε εκεί. Το ουράνιο αναφερόταν ως «πολύτιμοι λίθοι» ή απλά «πρώτη ύλη». Η λέξη Σινκολόμπουε δεν έπρεπε ποτέ να ειπωθεί.

Αυτό το απόρρητο διατηρήθηκε πολύ μετά το τέλος του πολέμου. «Καταβλήθηκαν προσπάθειες για να δοθεί το μήνυμα ότι το ουράνιο προήλθε από τον Καναδά, ως τρόπος εκτροπής της προσοχής μακριά από το Κονγκό», λέει η Ουίλιαμς. Η προσπάθεια ήταν τόσο εμπεριστατωμένη, λέει, που η πεποίθηση ότι οι ατομικές βόμβες κατασκευάστηκαν με καναδικό ουράνιο παραμένει μέχρι σήμερα.

Μετά τον πόλεμο, ωστόσο, το Σινκολόμπουε έγινε πρόσφορο έδαφος για τον Ψυχρό πόλεμο. Οι βελτιωμένες τεχνικές εμπλουτισμού έκαναν τις δυνάμεις της Δύσης λιγότερο εξαρτημένες από το ουράνιο του Σικολόμπουε. Αλλά για να περιορίσουν τις πυρηνικές φιλοδοξίες άλλων εθνών, το ορυχείο έπρεπε να ελεγχθεί. «Παρόλο που οι ΗΠΑ δεν χρειάζονταν το ουράνιο του Σινκολόμπουε, δεν ήθελαν η Σοβιετική Ένωση να έχει πρόσβαση στο ορυχείο», εξηγεί η Ουίλιαμς.

Όταν το Κονγκό αποκτά ανεξαρτησία από το Βέλγιο το 1960, το ορυχείο έκλεισε και η είσοδος γέμισε με σκυρόδεμα. Όμως, οι δυτικές δυνάμεις ήθελαν να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα παρέμενε φιλική προς τα συμφέροντά τους.

«Δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη για ουράνιο, οι ΗΠΑ και οι ισχυρές χώρες έχουν διασφαλίσει ότι κανείς δεν μπορεί να αγγίξει το Κονγκό», λέει ο Μομπίλο. "Όποιος ήθελε να ηγηθεί του Κονγκό έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχό τους".

Ήταν τόσο σημαντικό να σταματήσει η κομμουνιστική απειλή, λέει ο Ζέλνερ, ώστε οι δυνάμεις ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν στην απομάκρυνση της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του Πατρίς Λουμούμπα και στην εγκατάσταση του δικτάτορα Μομπούτου Σέσε Σέκο το 1965 για μια δεκαετία βασιλεία καταστροφικής πλουτοκρατίας.

Οι προσπάθειες του λαού του Κονγκό να διαπραγματευτούν καλύτερες συνθήκες για τον εαυτό τους αντιμετωπίστηκαν ως κομμουνιστική προτροπή.

Πληγή που δεν έχει επουλωθεί

Ο Μομπούτου ανατράπηκε τελικά το 1997, αλλά το φάντασμα του Σινκολόμπουε συνεχίζει να στοιχειώνει το Κονγκό. “Πνιγμένοι” από τα πλούσια κοιτάσματα χαλκού και κοβαλτίου, οι εξορύκτες του Κονγκό άρχισαν να σκάβουν ανεπίσημα στον χώρο, δουλεύοντας γύρω από τις σφραγισμένες στοές . Μέχρι το τέλος του αιώνα, περίπου 15.000 ανθρακωρύχοι και οι οικογένειές τους ήταν παρόντες στο Σινκολόμπουε, σκάβοντας παράνομα λάκκους χωρίς προστασία από το ραδιενεργό μετάλλευμα.

Τα ατυχήματα ήταν συνηθισμένα: το 2004, 8 ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε ένα πέρασμα. Οι φόβοι ότι το ουράνιο μεταφέρθηκε λαθραία σε τρομοκρατικές ομάδες ή εχθρικά κράτη που ταλαιπωρούσαν τα δυτικά έθνη, οδήγησε τον στρατό του Κονγκό να εξοντώσει το χωριό των ανθρακωρύχων την ίδια χρονιά.

Παρά τον πλούσιο ορυκτό που υπάρχει στο Σινκολόμπουε, από τότε που η Union Minière αποσύρθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, δεν υπήρξε ποτέ εταιρία που θα μπορούσε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να εξαγάγει τα μεταλλεύματα και να επιστρέψει τα έσοδα στον λαό του Κονγκό. Μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα το 2011, το ενδιαφέρον για την εξόρυξη του ουρανίου ατόνησε.

Το συνεχιζόμενο απόρρητο γύρω από το Σινκολόμπουε (πολλά επίσημα αρχεία ΗΠΑ, Βρετανίας και Βελγίου σχετικά με το θέμα εξακολουθούν να είναι απόρρητα) έχει εμποδίσει τις προσπάθειες αναγνώρισης της συμβολής του Κονγκό στη νίκη των Συμμάχων, καθώς και παρεμποδίζει τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων του ορυχείου.

Αυτό, λέει ο Ουίλιαμς, θα έπρεπε να θεωρηθεί μέρος μιας μακράς ιστορίας εκμετάλλευσης του Κονγκό από ξένες δυνάμεις, πρώτα από την αποικιακή κατοχή και μετά από τον νεοϊμπεριαλισμό: για την εξόρυξη ουρανίου, όπως και για το καουτσούκ και το κοβάλτιο - αλλά και τα οικονομικά οφέλη από το ουράνιο από το ορυχείο δόθηκαν στους μετόχους της Union Minière, όχι στους Κονγκολέζους”.

«Οι επιπτώσεις είναι ιατρικές, πολιτικές, οικονομικές, τόσα πολλά», λέει ο Μομπίλο. "Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της ραδιενέργειας λόγω αυτού του μυστικού." Ιστορίες αφθονούν για παιδιά που γεννήθηκαν στην περιοχή με φυσικές παραμορφώσεις, αλλά είναι λίγα αν υπάρχουν ιατρικά αρχεία. Όλα αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχει ούτε ένα ειδικό νοσοκομείο, δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη ή θεραπεία. Το Σινκολόμπουε είναι κατάρα στο Κονγκό”.

Αλλά προσθέτει ότι για πάνω από έναν αιώνα, οι πλούσιοι πόροι της χώρας κατέστησαν δυνατή μια παγκόσμια επανάσταση μετά την άλλη: καουτσούκ για ελαστικά στην αυτοκινητοβιομηχανία, πυρηνικούς αντιδραστήρες με ουράνιο, το κολτάν έφτιαξε τους υπολογιστές και το κοβάλτιο τροφοδοτεί τις μπαταρίες των κινητών τηλέφωνα και ηλεκτρικά οχήματα.

«Ο κόσμος μας κινείται από τα ορυκτά του Κονγκό», λέει ο Μομπίλο. "Το θετικό που μπορώ να πω είναι ότι σε όλες αυτές τις προηγμένες τεχνολογίες, μιλάτε για το Κονγκό."