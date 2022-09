"Ο Φύλακας στη Σίκαλη": Υπογεγραμμένο αντίτυπο του βιβλίου πωλείται για 225.000 λίρες

Η μοναδική έκδοση του μυθιστορήματος "The Catcher in the Rye" (Ο Φύλακας στη Σίκαλη) που υπέγραψε ο συγγραφέας του, Τζερόμ Ντέιβιντ Σάλιντζερ με το παιδικό του παρατσούκλι, Sonny, πωλείται έναντι 225.000 αγγλικών λιρών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, λέγεται ότι ο Σάλιντζερ ήταν πικραμένος με τους φίλους και την οικογένειά του που εξαργύρωσαν την επιτυχία του μυθιστορήματός του που κυκλοφόρησε 1951 και ως αποτέλεσμα υπογεγραμμένα αντίτυπα του «The Catcher in the Rye» δεν διοχετεύθηκαν στην αγορά βιβλίου.

Το βιβλίο από την εταιρεία Peter Harrington Books πωλείται στο πλαίσιο της έκθεσης σπάνιων βιβλίων «Firsts», η οποία διοργανώνεται στη γκαλερί Saatchi στο Λονδίνο από τις 15 έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο Πομ Χάρινγκτον, ιδιοκτήτης της Peter Harrington Books, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "The Guardian", είπε ότι το συγκεκριμένο αντίτυπο είναι ένα από τα δύο της πρώτης έκδοσης που φέρουν την υπογραφή του συγγραφέα. Ο Σάλιντζερ το έδωσε στην οικογενειακή φίλη Ανν Άγκους και το αφιέρωσε στους εγγονούς της Τσαρλς και Ουίλιαμ.

Άλλα αντικείμενα προς πώληση στην έκθεση είναι επιστολές μεταξύ του Τζορτζ Όργουελ και του εκδότη του Βίκτορ Γκόλαντζ, που περιγράφουν λεπτομερώς μια αστυνομική επιδρομή στο σπίτι του συγγραφέα κατά την οποία κατέσχεσαν το αντίγραφο του «Tropic of Cancer» (Τροπικός του Καρκίνου) του Χένρι Μίλερ. Μία πρώτη έκδοση του «De Revolutionibus Orbium» (Περί των Περιστροφών των Ουρανίων Σφαιρών) του Νικόλαου Κοπέρνικου πωλείται έναντι δύο εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

