Ο γιος του Τραμπ συναντήθηκε “κρυφά” με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια μιας ανεπίσημης επίσκεψης, ανέφεραν πηγές στο Middle East Eye.

Η επίσκεψη αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη από τον Οζγκούρ Οζέλ, πρόεδρο του κύριου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο οποίος υποστήριξε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον πρωτότοκο γιο του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη Γάζα.

«Στο πρωτόκολλο αναφερόταν ως ‘επιχειρηματίας’, αλλά δεν ανέφεραν το όνομά του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης», δήλωσε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη.

«Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν επιχειρήσεις με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπι», πρόσθεσε.

«Στο παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει λέξη εναντίον του πραγματικού προστάτη της υπόθεσης, του Τραμπ».

Μια τουρκική πηγή κοντά στον Ερντογάν δήλωσε στο DW την Τετάρτη ότι ο Τραμπ Τζούνιορ συναντήθηκε πράγματι με τον πρόεδρο, αλλά χαρακτήρισε την επίσκεψη «απλή και ευγενική». Η πηγή σημείωσε ότι δεν υπήρξε επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή άλλα συγκεκριμένα θέματα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Παρόλο που ο Τραμπ Τζούνιορ δεν κατέχει επίσημο ρόλο στη διοίκηση του πατέρα του, θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη επιρροή στον Λευκό Οίκο. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Trump Organization.

Ο γιος του Τραμπ φέρεται να επισκέφθηκε την Τουρκία συνοδευόμενος από αρκετούς ομοϊδεάτες επιχειρηματίες.

Έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο Τραμπ Τζούνιορ ταξιδεύει συχνά στην περιοχή, έχοντας επισκεφθεί τη Ριάντ και το Ντόχα συνοδεύοντας τον πατέρα του σε επίσημες επισκέψεις στον Κόλπο.

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι ο Ερντογάν επιδιώκει διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Άγκυρα ελπίζει να συζητήσει τη συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, την ενσωμάτωση των Κούρδων της Συρίας στην κεντρική κυβέρνηση της Δαμασκού, ενδεχόμενες δυνατότητες αγοράς αεροσκαφών F-35, καθώς και τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας σχετικά με τη Συρία και τη Γάζα.