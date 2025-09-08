Ο ιδιάζων λόγος της εισβολής στις εγκαταστάσεις της Hyundai στην Τζόρτζια

Η Κορέα δεσμεύτηκε να επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, πριν την εισβολή στις εγκαταστάσεις της Hyundai στην Τζόρτζια. Τι επιδιώξει ο Τραμπ.

Αν αυτό ήταν κείμενο εφημερίδας του ‘90 ή του 2000, θα διαβάζατε ότι το μελάνι των στυλό με τα οποία υπέγραψαν οι Ντόναλντ Τραμπ και Λι Τζέι Μιονγκ (για τους Έλληνες Τζάε Μιούνγκ) δέσμευση επενδύσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων από εταιρείες της Κορέας στην αμερικανική βιομηχανία, δεν είχε στεγνώσει όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρήκε έναν ακόμα τρόπο να γίνει τίτλος.

Ενώ λοιπόν, είχε συμφωνήσει να επιβάλει δασμούς στην Κορέα μόνο 15%, με αντάλλαγμα επενδύσεις 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε βασικές βιομηχανίες των ΗΠΑ, την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και έργα 150.000.000.000 δολ. για την αναζωογόνηση της παρακμάζουσας αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, ο Τραμπ διέταξε τη μεγαλύτερη επιδρομή που έχει γίνει ποτέ σε επαγγελματικό χώρο, για “καταστολή παράνομης εργασίας”.

Ο στόχος του ήταν οι εγκαταστάσεις της LG Energy Solutions (κατασκευάζει μπαταρίες) και των ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai Motor Group, στην Τζόρτζια, «το οικονομικά μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο, στην ιστορία της πολιτείας», όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της, Μπράιαν Κεμπ.

H συγκεκριμένη επένδυση ξεπερνάει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επιδρομές γίνονται “εργαλείο” του Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές

Όπως ανέφερε το Business Today, μάλλον όχι και τόσο τυχαία ο Τραμπ έδρασε σε περιοχή που δεν είναι “ευθυγραμμισμένη με την ατζέντα του”, με το timing (λίγο μετά τις συμφωνίες δισεκατομμυρίων) να δείχνει πως δίνει προτεραιότητα στους εγχώριους πολιτικούς στόχους, έναντι των διεθνών συνεργασιών.

Στο KED Global, ο πρόεδρος του Korean American Grassroots Conference, Κιμ Ντονγκ-σουκ δήλωσε ότι «η καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ, είναι η πιο κρίσιμη εκστρατεία για την εξασφάλιση της νίκης στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους». Η επιδρομή στην Hyundai θα μπορούσε να είναι ένα «πολιτικό χτύπημα κατά της Τζόρτζια», πολιτεία μεγάλης σημασίας.

Τυπικά, όλες οι σχετικές ενέργειες ανήκουν στην Οperation Take Back America.

Έχει ως στόχο “την απόκρουση της εισβολής της παράνομης μετανάστευσης” και κύριο χαρακτηριστικό την υπερβολή, καθώς ο Τραμπ πιστεύει πως οι μετανάστες κλέβουν θέσεις εργασίας από Αμερικανούς.

Η εισβολή ήταν κινηματογραφική και κάπως “τραβηγμένη”

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (Immigration and Customs Enforcement – ΙCE) επιστράτευσε πολλές διαφορετικές υπηρεσίες (FBI, DEA, ATF, η αστυνομία της Τζόρτζια κα), για να εκτελέσουν το ένταλμα έρευνας που είχαν στα χέρια τους, στο πλαίσιο εγκληματικής έρευνας που είναι σε εξέλιξη «για ισχυρισμούς επί παράνομου εργασιακού καθεστώτος και άλλων σημαντικών ομοσπονδιακών εγκλημάτων. Μαζί, στέλνουμε ένα καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα, σε αυτούς που εκμεταλλεύονται την εργατική δύναμη, υπονομεύοντας την οικονομία μας και παραβιάζοντας τους ομοσπονδιακούς μας νόμους: θα βρεθείτε υπόλογοι».

Περισσότεροι από 400 ομοσπονδιακοί και τοπικοί πράκτορες, στην πλειοψηφία τους πράκτορες, εμφανίστηκαν στο εργοστάσιο, ουρλιάζοντας εντολές, ενώ μέλη της αστυνομίας έκαναν έφοδο στις εγκαταστάσεις.

Περί τους 475 εργαζομένους συνελήφθησαν, με τις αρχές να λένε πως πολλοί ήταν παράνομοι μετανάστες. Όσοι επιχείρησαν να αποδράσουν και δεν τα κατάφεραν, αλυσοδέθηκαν από τις αρχές.

Fox

Η Hyundai δήλωσε ότι της ανήκει ο χώρος, αλλά επέμεινε ότι κανένας από τους εργαζόμενους δεν απασχολούνταν άμεσα από την εταιρεία (είχε μπει στη μέση υπερεργολάβος).

O υπουργός Εξωτερικών της Κορέας, Τσο Χιουν έσπευσε να στηρίξει «ο πρόεδρος μας τόνισε πως τα δικαιώματα των ανθρώπων μας και οι οικονομικές επενδύσεις της Κορέας, σε δραστηριότητες στις ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να καταπατούνται, αδίκως».

Τι είχε να πει ο Τραμπ για την επομένη της συμφωνίας του με την Κορέα, για επέκταση της συνεργασίας τους; «Θέλουμε να τα πηγαίνουμε καλά με άλλες χώρες και θέλουμε να έχουμε ένα εκπληκτικό, σταθερό εργατικό δυναμικό. Όπως όμως, καταλαβαίνω, είχαμε και πολλούς παράνομους μετανάστες.

Κάποιοι εξ αυτών, δεν ήταν οι καλύτεροι άνθρωποι. Κοιτάξτε, οι αρχές έκαναν τη δουλειά τους».

Την Κυριακή, ο ίδιος άνθρωπος δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν σε ξένους εμπειρογνώμονες να παραμείνουν προσωρινά, για να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς σε προηγμένες βιομηχανίες».

Στο Truth Social προέτρεψε τις ξένες εταιρείες που επενδύουν στις ΗΠΑ, να σέβονται τους νόμους περί μετανάστευσης και δεσμεύτηκε να καταστήσει «γρήγορα και νομικά εφικτό» για αυτές να φέρουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

«Οι επενδύσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και σας ενθαρρύνουμε να φέρετε ΝΟΜΙΜΑ τους πολύ έξυπνους ανθρώπους σας, με μεγάλο τεχνικό ταλέντο, για να κατασκευάσουν προϊόντα παγκόσμιας κλάσης. Θα σας το καταστήσουμε γρήγορα και νομικά εφικτό να το κάνετε.

Αυτό που ζητάμε σε αντάλλαγμα, είναι να προσλάβετε και να εκπαιδεύσετε Αμερικανούς Εργαζόμενους. Μαζί, θα εργαστούμε όλοι σκληρά για να κάνουμε το Έθνος μας όχι μόνο παραγωγικό, αλλά και πιο ενωμένο από ποτέ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας, σε αυτό το θέμα!».

Τι θα γίνει με τους Κορεάτες συλληφθέντες

Ο αρχηγός του προσωπικού της προεδρίας της Κορέας, Κανγκ Χουν-σικ, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των εργαζομένων που συνελήφθησαν και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, με ναυλωμένη πτήση, από την κορεατική κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας θα παραμείνει σε επιφυλακή και θα παρακολουθεί την κατάσταση με υπευθυνότητα, μέχρι οι πολίτες μας να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα τους», δήλωσε ο Κανγκ.

Ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Ο Γκι-χιάνγκ υποστήριξε ότι οι Νοτιοκορεάτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, με επίπεδο σεβασμού ανάλογο με το καθεστώς της χώρας τους, ως σημαντικού συμμάχου και επενδυτή των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Κορέα είναι ο 8ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, με τις δύο χώρες να ανταλλάσσουν 242.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγαθά και υπηρεσίες, το 2024.

«Εάν οι ΗΠΑ θέλουν πραγματικά να προσελκύσουν επενδύσεις από νοτιοκορεατικές εταιρείες, τέτοια πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν», είπε χαρακτηριστικά ο Ο.