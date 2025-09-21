Καναδάς, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Καναδάς έγινε η πρώτη χώρα της G7 που αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης. Λίγο αργότερα, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν σε αντίστοιχες ανακοινώσεις.

Μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης o Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι σημείωσε ότι ο Καναδάς προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο Κάρνι αναφέρει:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

Λίγη ώρα αργότερα, η Αυστραλία ακολούθησε το παράδειγμα του Καναδά, αναγνωρίζοντας επίσημα το «ανεξάρτητο και κυρίαρχο» κράτος της Παλαιστίνης.

«Με αυτή την πράξη, η Αυστραλία αναγνωρίζει τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του παλαιστινιακού λαού για ένα δικό του κράτος», δήλωσαν ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι και η Υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ σε κοινή ανακοίνωση.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Αυστραλία αποτελεί μέρος μιας «συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας για την οικοδόμηση νέας δυναμικής προς τη λύση των δύο κρατών, ξεκινώντας με κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των φρικαλεοτήτων της 7ης Οκτωβρίου 2023», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στάρμερ: Ενωνόμαστε με περισσότερες από 150 χώρες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε κι εκείνος με τη σειρά του, το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η απόφαση έχει συμβολικό βάρος, καθώς η Βρετανία διαδραμάτισε μείζονα ρόλο στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι σύμμαχός του.

Ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσης σήμερα ένα παλαιστινιακό κράτος και άλλες χώρες αναμένεται να πράξουν το ίδιο αυτή την εβδομάδα στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Σήμερα, για να αναζωογονήσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», έγραψε ο Βρετανός πρωθυπουργός στη λεζάντα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην αρχή του βίντεο ο Στάρμερ λέει: «Αντιμέτωποι με τη διαρκώς αυξανόμενη φρίκη στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή τη δυνατότητα για ειρήνη και για μια λύση δύο κρατών. Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές και προστατευμένο Ισραήλ δίπλα σε ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος — και προς το παρόν δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο».

Στη συνέχεια, δηλώνει ότι η στιγμή για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «έχει πλέον φτάσει».

«Έτσι λοιπόν, σήμερα, για να αναζωογονήσουμε την ελπίδα για ειρήνη και μια λύση δύο κρατών, δηλώνω ξεκάθαρα, ως πρωθυπουργός αυτής της σπουδαίας χώρας, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης».

Ο Στάρμερ αναφέρει ακόμα ότι έχει συναντήσει Βρετανικές οικογένειες ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα και βλέπει «τα βασανιστήρια που υφίστανται κάθε μέρα».

Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα, δηλώνει ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να τους φέρουμε πίσω».

«Το αίτημά μας για μια αυθεντική λύση δύο κρατών είναι το ακριβώς αντίθετο από το μίσος που πρεσβεύει η Χαμάς», προσθέτει.

«Αυτή η λύση δεν αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς», λέει επίσης, «διότι σημαίνει ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει κανένα μέλλον, κανέναν ρόλο στην κυβέρνηση και κανέναν ρόλο στην ασφάλεια».

Κατά την ανακοίνωση της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ακόμα ότι η ανθρωπογενής κρίση στη Γάζα βαθαίνει όλο και περισσότερο. «Η πείνα και η καταστροφή είναι ανυπόφορες», είπε χαρακτηριστικά.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, συμπλήρωσε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσπαθούσαν να συλλέξουν τρόφιμα και νερό.

«Αυτός ο θάνατος και η καταστροφή μας συγκλονίζουν όλους», τόνισε.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι ορισμένα άρρωστα και τραυματισμένα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή, και ότι η ανθρωπιστική βοήθεια έχει ενισχυθεί — όμως «δεν φτάνει πουθενά κοντά αρκετή βοήθεια».

Ο Στάρμερ κάλεσε επίσης την ισραηλινή κυβέρνηση να άρει τους περιορισμούς στα σύνορα. «Σταματήστε αυτές τις σκληρές τακτικές και αφήστε τη βοήθεια να φτάσει», δήλωσε.

«Σήμερα ενωνόμαστε με πάνω από 150 χώρες που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος», συνέχισε ο Στάρμερ, λέγοντας ότι αυτή η κίνηση είναι «μια υπόσχεση προς τον παλαιστινιακό και ισραηλινό λαό ότι μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον».

«Γνωρίζω πόσο έντονα συναισθήματα προκαλεί αυτή η σύγκρουση», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Το έχουμε δει στους δρόμους μας, στα σχολεία μας και στις συζητήσεις που έχουμε με φίλους και οικογένεια. Έχει προκαλέσει διχασμό, και κάποιοι το έχουν εκμεταλλευτεί για να καλλιεργήσουν το μίσος και τον φόβο — αλλά αυτό δεν λύνει τίποτα».

«Δεν αρκεί μόνο να απορρίψουμε το μίσος — πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να καταπολεμήσουμε το μίσος σε όλες του τις μορφές».

Κατά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Κιρ Στάρμερ κάλεσε τις χώρες να «κατευθύνουν τις προσπάθειές μας» για να επιτευχθεί «το ειρηνικό μέλλον που θέλουμε να δούμε».

Επανέλαβε ότι αυτό σημαίνει την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, τον τερματισμό της βίας και της οδύνης, και την επιστροφή στην πορεία προς λύση δύο κρατών.

Αυτό είναι «η καλύτερη ελπίδα για ειρήνη και ασφάλεια για όλες τις πλευρές», δηλώνει.