Ο Κιμ έκανε χειραψία με τον πρόεδρο της νοτιοκορεατικής Εθνοσυνέλευσης

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ αντάλλαξε χειραψία στο Πεκίνο με τον πρόεδρο της νοτιοκορεατικής Εθνοσυνέλευσης Γου, ανακοίνωσε το γραφείο του Νοτιοκορεάτη αξιωματούχου.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αντάλλαξε σήμερα χειραψία με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Νότιας Κορέας Γου Γουόν-σικ, σύμφωνα με το γραφείο του δεύτερου.

Αυτό έγινε πριν από την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο, την οποία παρακολούθησαν οι δύο αξιωματούχοι, για τον εορτασμό της επίσημης παράδοσης της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόσθεσε το γραφείο του προέδρου της νοτιοκορεατικής Εθνοσυνέλευσης σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο Γου εκπροσωπούσε τη Νότια Κορέα στο γεγονός αυτό στο Πεκίνο.

Μαζί με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ, ο Γου έχει ζητήσει την επανάληψη του διαλόγου ανάμεσα στη Σεούλ και την Πιονγκγιάνγκ έπειτα από μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων.

Η Βόρεια Κορέα έχει απορρίψει μέχρι στιγμής τα ανοίγματα από τη Σεούλ και δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για συνομιλίες με τη Νότια Κορέα.

Ο Γου συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο και ο Ρώσος ηγέτης τον ρώτησε αν υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα ήθελε να μεταφέρει στον Κιμ, σύμφωνα με το γραφείο του Γου.

Ο τελευταίος απάντησε λέγοντας ότι είναι «πολύ σημαντικό» τώρα να επιτευχθεί ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο, παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Πριν από την αναχώρησή του για το Πεκίνο, ο Γου είχε δηλώσει ότι δεν ήταν σαφές αν θα μπορούσε να συναντήσει τον Κιμ, αλλά είχε προσθέσει ότι αν συνέβαινε αυτό θα ήθελε να συζητήσει με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο.

Τον Γου συνόδευαν στο Πεκίνο άλλοι Νοτιοκορεάτες βουλευτές, μεταξύ των οποίων βετεράνος πολιτικός που διευκόλυνε συνομιλίες ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα στο παρελθόν.