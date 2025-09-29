Ο Λευκός Οίκος “βλέπει” συμφωνία για τη Γάζα

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου βλέπει θετικά αποτελέσματα μετά τη συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Λίγο πριν λάβει χώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, η Καρολάιν Λέβιτ τόνισε η συμφωνία των αντιμαχόμενων στη Γάζα πλησιάζει.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι “είμαστε πολύ κοντά. «Ελπίζουμε ότι και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και η Χαμάς, θα συμφωνήσουν. Ο πρόεδρος βρίσκεται σε επικοινωνία και με το Κατάρ.

Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία για τις δύο πλευρές, και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις και ίσως να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματιστεί αυτή η σύγκρουση”.