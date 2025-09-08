Νετανιάχου στους κατοίκους της Γάζας: “Φύγετε από εκεί – Ετοιμάζεται χερσαία επιχείρηση”

Χερσαία προέλαση των δυνάμεών του προετοιμάζει ο Ισραηλινός στρατός με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατάζει τους κατοίκους της Γάζας να απομακρυνθούν άμεσα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει «50 πύργους τρομοκρατίας» τις τελευταίες δύο ημέρες και ότι αυτό ήταν «μόνο ένα προοίμιο» της επιχείρησης για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να καταστρέψει όλες τις «εστίες τρομοκρατίας» σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το κέντρο επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, στο υπουργείο Άμυνας στο Τελ Αβίβ.

«Σας υποσχέθηκα πριν από λίγες μέρες ότι θα καταστρέψουμε τους πύργους τρομοκρατίας της Γάζας. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Τις τελευταίες δύο ημέρες, 50 από αυτούς τους πύργους έπεσαν. Η αεροπορία τους γκρέμισε. Όλα αυτά, όμως, είναι μόνο μια εισαγωγή, μόνο ένα προοίμιο, για την κύρια, εντατική επιχείρηση — τη χερσαία προέλαση των δυνάμεών μας, που αυτή τη στιγμή οργανώνονται και συγκεντρώνονται στην Πόλη της Γάζας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό λέω στους κατοίκους της Γάζας, εκμεταλλεύομαι αυτή την ευκαιρία και ακούστε με προσεκτικά: Σας έχει δοθεί προειδοποίηση. Φύγετε από εκεί!»