Ο Τραμπ προσπάθησε κάποτε να πληρώσει έναν δικηγόρο με ένα άλογο

Να αποπληρώσει ένα χρέος, ύψους 2 εκατ. δολαρίων, σε έναν δικηγόρο, προτείνοντάς του να του προσφέρει ένα... άλογο αντί για χρήματα, επιχείρησε κάποτε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το παραπάνω περιστατικό περιγράφεται σε ένα νέο βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει την ερχόμενη εβδομάδα με τίτλο "Damned: Giant Law Firms, Donald Trump and the Corruption of Justice".

Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο δημοσιογράφος των New York Times Ντέιβιντ Ένριχ.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο απόσπασμα του βιβλίου, αντίγραφο του οποίου έχει στην κατοχή του ο Guardian, όταν ο Ένριχ άκουσε την προσφορά του Τραμπ, να αποπληρώσει το χρέος του με ένα άλογο υποτιθέμενης αξίας 5 εκατ. δολαρίων, ψέλλισε «Δεν είμαστε στα 1800s. Δεν μπορείς να με πληρώσεις με άλογο».

Το βιβλίο του Ένριχ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του Τραμπ με την Τζόουνς Ντέι, μια αμερικανική δικηγορική εταιρεία, αλλά και στον ρόλο που έπαιξε ο Ντόναλντ ΜακΓκαν, συνεργάτης του Τραμπ, στην εκστρατεία του το 2016 και στη συνέχεια στον Λευκό Οίκο.

Σε ένα άλλο βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα, με τίτλο «Giuliani: The Rise and Tragic Fall of America’s Mayor», ο συγγραφέας Άντριου Κίρτσμαν αναφέρει ότι τον Ιανουάριο του 2021 η σύντροφος του Ρούντι Τζουλιάνι ζήτησε από τον Τραμπ 2,5 εκατομμύρια δολάρια, ως αντίτιμο για τη νομική υποστήριξε που έδωσε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης ώστε να προσπαθήσει να μπλοκάρει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν αλλά και για την «υπεράσπισή του κατά τη διάρκεια της έρευνας για τις σχέσεις του με τη Ρωσία και στη συνέχεια για την αποπομπή του».

Τότε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος είχε αρνηθεί να πληρώσει, απαντώντας ότι η πληρωμή θα γινόταν μόνο αν η εργασία αυτή είχε θετικό αποτέλεσμα για τον ίδιο.

