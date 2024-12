Ο Πούτιν αρνείται ότι η κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ αποτελεί ήττα για τη Ρωσία

Ο Πούτιν δηλώνει ότι “σίγουρα” σχεδιάζει να μιλήσει με τον Άσαντ

Ο Πούτιν ρωτήθηκε στη συνέχεια για τον έκπτωτο Πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο οποίος, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να έλαβε άσυλο μαζί με την οικογένειά του στη Μόσχα, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο.

«Δεν έχω δει τον Πρόεδρο Άσαντ μετά την άφιξή του στη Μόσχα, αλλά σχεδιάζω να το κάνω. Θα μιλήσω σίγουρα μαζί του», δήλωσε ο Πούτιν, στην πρώτη του δήλωση για τον Άσαντ από τότε που η κυβέρνησή του ανετράπη στη Συρία.

Ο Άσαντ δεν είχε εμφανιστεί πουθενά νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς πόλεις και επαρχίες της Συρίας έπεφταν στα χέρια ανταρτών, υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής μαχητικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), μέσα σε διάστημα 12 ημερών.

Στη συνέχεια, ο Ρώσος πρόεδρος ερωτήθηκε αν θα ζητήσει από τον Άσαντ πληροφορίες για τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται στη Συρία, καθώς και για τον Αμερικανό δημοσιογράφο Όστιν Τάις, ο οποίος εξαφανίστηκε στη Συρία το 2012.

Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες στη Συρία αναζητούν συγγενείς που εξαφανίστηκαν στο περιβόητο σύστημα φυλακών του Άσαντ ή στα στρατιωτικά κέντρα ανακρίσεων.

Η μητέρα του Τάις δηλώνει ότι είναι έτοιμη να ταξιδέψει στη Μόσχα, προσθέτει ο δημοσιογράφος. Ο Πούτιν επανέλαβε ότι δεν έχει «δει ακόμη τον Πρόεδρο Άσαντ» – αλλά σχεδιάζει να το κάνει. «Και θα έχω μια συνομιλία μαζί του. Είμαστε ενήλικες. Καταλαβαίνουμε.»

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι υπόσχεται να ρωτήσει τον Άσαντ αν γνωρίζει τι συνέβη στον Όστιν Τάις.

Ο Πούτιν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις σε βάσεις της Συρίας

Οι δηλώσεις Πούτιν πραγματοποιούνται την ώρα που η Ρωσία μετακινεί μεγάλο όγκο στρατιωτικού εξοπλισμού στη Συρία, προετοιμάζοντας πιθανή μερική αποχώρηση, σύμφωνα με αναλυτές.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τη συγκέντρωση στρατιωτικών οχημάτων σε ένα λιμάνι και μια αεροπορική βάση που ελέγχονται από τη Ρωσία στη δυτική Συρία.

Επιπλέον, φαίνεται πως μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν φτάσει και αποχωρήσει από τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Το BBC Verify γεωεντόπισε επίσης βίντεο που δείχνουν φάλαγγες ρωσικών στρατιωτικών φορτηγών που εκτείνονται σε χιλιόμετρα να κινούνται βόρεια προς αυτές τις βάσεις.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (Institute for the Study of War) εκτιμά ότι αυτό υποδηλώνει προετοιμασίες για τη μείωση ή ακόμη και την πλήρη αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων.

Το αμερικανικό think tank με έδρα την Ουάσινγκτον πρόσθεσε ότι η μετακίνηση στρατιωτικών οχημάτων στις βάσεις μπορεί να αποτελεί προληπτικό μέτρο, καθώς η Μόσχα διαπραγματεύεται με τη νέα κυβέρνηση στη Δαμασκό.

Η Ρωσία διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Συρία από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, και ο Πούτιν δεν θέλει να τη χάσει. Γι’ αυτό προτείνει ότι οι δύο βάσεις της Ρωσίας στη Συρία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ανθρωπιστικούς σκοπούς, αν και αυτό μοιάζει απίθανο.

Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία το 2011, ο Πούτιν αποφάσισε να στηρίξει πλήρως τον δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ. Έτσι, η Ρωσία ενίσχυσε τη βάση της στο λιμάνι της Ταρτούς και δημιούργησε μια αεροπορική βάση βορειότερα, στις ακτές της Μεσογείου, στη Χμέιμιμ.

Οι βάσεις χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο για να υποστηρίξουν τον Άσαντ πριν την ανατροπή του, αλλά και για να βομβαρδίσουν ομάδες της αντιπολίτευσης καθώς και αμάχους στις μεγαλύτερες πόλεις της Συρίας.

Οι νέοι ηγέτες της Συρίας δεν έχουν ακόμη δηλώσει εάν επιθυμούν την απομάκρυνση των Ρώσων, αλλά ήδη υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή, έστω και μερική, αποχώρηση.

Οι δύο βάσεις αποτελούν ζωτικής σημασίας κόμβο για τον Πούτιν, όχι μόνο για τη διατήρηση της ρωσικής επιρροής στη Μέση Ανατολή, αλλά και για τη στήριξη των ρωσικών παραστρατιωτικών επιχειρήσεων στην Αφρική.

Ο Πούτιν διαβεβαιώνει το κοινό του ότι η πτώση του Άσαντ δεν αποτελεί “ήττα” για τη Ρωσία, αλλά αν χάσει τις δύο βάσεις στη Συρία, σίγουρα θα είναι.