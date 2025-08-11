O τιμοκατάλογος του Τραμπ για να μπεις στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε δυο τέλη σε όσους θέλουν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ και δεν έχουν δικαίωμα για ΕSTA, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Τα φέρνει έτσι η ζωή, για παράδειγμα κερδίζετε το Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ και αποφασίζετε να ξοδέψετε ένα μέρος των κερδών σε ένα ταξίδι στις ΗΠΑ.

Παρεμπιπτόντως, δείτε πώς θα πάρετε τα χρήματα, αν -με το καλό- κερδίσετε το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Eτοιμάζεστε λοιπόν, για την άλλη ακτή του Ατλαντικού, οπότε είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τι θα χρειαστείτε, μετά τις αλλαγές που έφερε το “μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο” (One Big Beautiful Bill Act) του Ντόναλντ Τραμπ που ενέκρινε πρόσφατα η Γερουσία.

Η ESTA (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Εξουσιοδότησης) εξακολουθεί να ισχύει, για πολίτες των 42 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program – VWP) και επιθυμούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για τουρισμό ή διέλευση (transit), για διάστημα έως 90 ημερών.

Η Ελλάδα είναι στη λίστα των χωρών του VWP, όπως και η Κύπρος από το 2024.

Σημειώνεται πως η έκδοση της δεν εγγυάται την είσοδο στις ΗΠΑ «καθώς η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων, κατά την άφιξη».

Η αίτηση που κοστίζει 21 δολάρια -τα 17 είναι της έγκρισης, εάν χορηγηθεί- πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Επίσης, όσοι έχουν ESTA δεν πληρώνουν το Τέλος Καταγραφής Άφιξης/Αναχώρησης της Φόρμας I-94, που φέτος αυξήθηκε από 6 σε 24 δολάρια.

Θα χρειαστείτε έγκυρο διαβατήριο, εισιτήριο επιστροφής ή συνέχισης του ταξιδιού -κάτι που να εγγυάται πως δεν θα μείνετε εκεί- και καμία επίσκεψη σε Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Βόρεια Κορέα, Σομαλία, Σουδάν, Συρία ή Υεμένη από το 2011 και μετά -μηδέ διπλή υπηκοότητα σε αυτές τις χώρες.

Προφανώς και αν απορριφθεί η αίτηση, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε.

Τα νέα έξοδα όσων θέλουν να πάνε στις ΗΠΑ και δεν έχουν δικαίωμα για ESTA

Για τις χώρες εκτός VWP, όπως η Αλβανία, ο Τραμπ εισήγαγε δυο σημαντικές αλλαγές, που επιβαρύνουν με πρόσθετα άγχη τους ταξιδιώτες. Κατά του προέδρου των ΗΠΑ το ρηθέν, ο στόχος είναι η αντιμετώπιση των υπερβάσεων της βίζας και η ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας, περί μετανάστευσης.

Μια γυναίκα λοιπόν, από την Αλβανία -χώρα που κατά την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ, έχει ποσοστό overstay μεγαλύτερο του μέσου όρου- που θέλει να πάει στις ΗΠΑ για τουρισμό, θα χρειαστεί μόνο για να μπει στη χώρα -όχι να μείνει και να φάει-

185 δολάρια για το Τέλος Αίτησης Τουριστική Βίζας , που δεν θα επιστραφεί, αν η βίζα απορριφθεί.

, που δεν θα επιστραφεί, αν η βίζα απορριφθεί. από 20 έως 100 δολάρια για το Τέλος Ανταποδοτικότητας , που έχει η χώρα για τις βίζες Β-1 και Β-2, σύμφωνα με διμερείς συμφωνίες. Το ακριβές ποσό επιβεβαιώνεται μέσω της ιστοσελίδας της Πρεσβείας των ΗΠΑ στα Τίρανα.

, που έχει η χώρα για τις βίζες Β-1 και Β-2, σύμφωνα με διμερείς συμφωνίες. Το ακριβές ποσό επιβεβαιώνεται μέσω της ιστοσελίδας της Πρεσβείας των ΗΠΑ στα Τίρανα. 250 δολάρια για το Visa Integrity Fee (Τέλος Αξιοπιστίας Βίζας) που θεσπίστηκε φέτος και αφορά όλες τις μη μεταναστευτικές βίζες. Επιστρέφεται αν δεν υπάρξει παραβίαση βίζας (αν υπάρξει αναχώρηση έως και 5 ημέρες μετά τη λήξη της βίζας), ωστόσο όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα η διαδικασία επιστροφής χρημάτων είναι ασαφής, λόγω γραφειοκρατίας ή πιθανές αρνήσεις λόγω τεχνικών λεπτομερειών.

(Τέλος Αξιοπιστίας Βίζας) που θεσπίστηκε φέτος και αφορά όλες τις μη μεταναστευτικές βίζες. Επιστρέφεται αν δεν υπάρξει παραβίαση βίζας (αν υπάρξει αναχώρηση έως και 5 ημέρες μετά τη λήξη της βίζας), ωστόσο όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα η διαδικασία επιστροφής χρημάτων είναι ασαφής, λόγω γραφειοκρατίας ή πιθανές αρνήσεις λόγω τεχνικών λεπτομερειών. 24 δολάρια για το Τέλος Καταγραφής Άφιξης/Αναχώρησης της Φόρμας I-94 -μέχρι φέτος το κόστος ήταν στα 6 δολάρια και

-μέχρι φέτος το κόστος ήταν στα 6 δολάρια και από 5.000 έως 15.000 δολάρια για το Visa Bond Pilot Program, ανάλογα με την κρίση του προξενείου και την αξιολόγηση κινδύνου -να μείνει στις ΗΠΑ πέραν των ημερών που προβλέπει η βίζα. Είναι επιστρεπτέο αν ο ταξιδιώτης συμμορφωθεί με τους όρους (π.χ., έγκαιρη αναχώρηση).

Συνολικό το ελάχιστο κόστος για την ενδιαφερόμενη ταξιδιώτισσα από την Αλβανία θα είναι από 479 έω 559 δολάρια, χωρίς bond και από 5.479 έως 15.559 με bond.

Το Τέλος Ακεραιότητας Βίζας ισχύει για όλους τους κατόχους μη μεταναστευτικής βίζας, συμπεριλαμβανομένων των τουριστών (B-1/B-2), των επαγγελματιών ταξιδιωτών, των φοιτητών (F/M) και των επισκεπτών ανταλλαγής (J).

Οι διπλωμάτες και οι κάτοχοι επίσημων τύπων βίζας (A-1, A-2, C-3, G-1 έως G-4, NATO-1 έως NATO-6, TECRO E-1) δικαιούνται απαλλαγές από το Τέλος Ακεραιότητας Βίζας, το Ομόλογο Βίζας και τις προσωπικές συνεντεύξεις, επειδή το ταξίδι τους αφορά επίσημα κυβερνητικά ή διεθνή καθήκοντα, τα οποία επιβεβαιώνονται με διπλωματική διακοίνωση.

Το Visa Bond Program θα λειτουργεί πιλοτικά έως τον Αύγουστο του 2026. Θα απαιτεί από τους αλλοδαπούς από χώρες με υψηλά ποσοστά υπέρβασης της βίζας, να καταθέτουν εγγυήσεις έως και 15.000 δολάρια για βίζες Β-1 (επιχειρηματικές) και Β-2 (τουριστικές).

Ο Ντόναλντ Τραμπ EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ JIM LO SCALZO

Ο Τραμπ φρενάρει και τους φοιτητές

Τα δυο τέλη που εισήγαγε ο Τραμπ, προκαλούν μεγάλο πρόβλημα στους διεθνείς φοιτητές, οι οποίοι χρειάζονται μη μεταναστευτικές βίζες (π.χ., τη F-1 για ακαδημαϊκές σπουδές, τη M-1 για επαγγελματικές σπουδές και την J-1 για ανταλλαγές) για να σπουδάσουν στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα από χώρες εκτός του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα (VWP).

Τα 250 δολάρια είναι πρόσθετο τέλος σε μια μεγάλη λίστα με έξοδα, που περιλαμβάνει το τέλος αίτησης βίζας (185 δολάρια, για F-1/J-1), το SEVIS fee (350 δολάρια για F-1, 220 δολάρια για J-1), τα δίδακτρα, τη διαβίωση και τα ταξιδιωτικά έξοδα. Παρεμπιπτόντως, το Τέλος Ακεραιότητας αφορά και όσους συγγενείς φοιτητών θέλουν να τους επισκεφτούν.

Οι φοιτητές που ανανεώνουν ή επεκτείνουν τη βίζα τους (π.χ., για μεταπτυχιακές σπουδές ή Optional Practical Training – OPT) πρέπει να πληρώνουν το τέλος κάθε φορά, αυξάνοντας το μακροπρόθεσμο κόστος.

Τι λένε οι επικριτές

Προφανώς και όλα αυτά αποτρέπουν τον τουρισμό στη χώρα, ιδιαίτερα για τους κατόχους βίζας Β και τους φοιτητές και μαζί με το Visa Bond Program έρχονται στο χειρότερο δυνατό timing, δεδομένου ότι το 2026 θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ενώ θα συμβούν πολλά και στο πλαίσιο του εορτασμού της 250ής επετείου των ΗΠΑ.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το ομόλογο προσθέτει πολυπλοκότητα και κόστος, ενδεχομένως αποτρέποντας τους νόμιμους επισκέπτες, χωρίς να εγγυάται μειωμένες υπερβάσεις της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής.

Η δε, μείωση της χρηματοδότησης της Brand USA (οργανισμός μάρκετινγκ προορισμών της χώρας, με στόχο την προώθηση νόμιμων διεθνών εισερχόμενων ταξιδιών για την ενίσχυση της οικονομίας των ΗΠΑ, την τόνωση των εξαγωγών, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ευημερίας της κοινότητα) από 100.000.000 δολ. σε 20 εκατομμύρια δολάρια, περιορίζει περαιτέρω τις προωθητικές προσπάθειες για την προσέλκυση διεθνών επισκεπτών.