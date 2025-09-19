Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνάντηση με τον Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου

O Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου.

Συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ.

Oπως τόνισε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του ένα από τα θέματα της συνάντησης θα είναι και αυτό της προμήθειας των F-35 από την Τουρκία.

Αναλυτικά ο Τραμπ έγραψε: “Είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσω τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον Πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, οι οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά”.

Με τον πρόεδρο Ερντογάν έχουμε μία πολύ καλή σχέση και ανυπομονώ να τον συναντήσω.