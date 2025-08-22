Ο Τραμπ δηλώνει άγνοια για την έφοδο του FBI στο σπίτι του Μπόλτον – Τον αποκάλεσε “κάθαρμα”

Ο Ντόναλντ Τραμο δήλωσε ότι δεν είχε γνώση για την έφοδο του FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον. “Είναι πραγματικά ένα είδος καθάρματος”, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τον πρώην σύμβουλό του.

Το FBI πραγματοποίησε έρευνα στην κατοικία του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ και νυν σφοδρού επικριτή του, στο Μπεθέσδα του Μέριλαντ.

Οι πράκτορες του FBI ξεκίνησαν την έρευνα στις 07.00 τοπική ώρα στην κατοικία του Μπόλτον κατόπιν εντολής του διευθυντή του FBI Κας Πατέλ. «ΚΑΝΕΙΣ δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου…πράκτορες του @FBI επί το έργον», έγραψε ο Πατέλ στο Χ λίγη ώρα μετά την έναρξη της έρευνας χωρίς να κατονομάσει τον Μπόλτον.

AP Photo/Jose Luis Magana

Ο Τζον Μπόλτον υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Έκτοτε έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του Αμερικανού προέδρου και δηλώνει ότι ο Τραμπ είναι ανίκανος για το αξίωμα.

Κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα κατηγορώντας τον Τζον Μπόλτον ότι αποκάλυψε «ευαίσθητες πληροφορίες» από την περίοδο κατά την οποία υπηρετούσε τον Λευκό Οίκο, από το 2018 έως το 2019.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφαίρεσε από τον Μπόλτον την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας που του είχε χορηγηθεί αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν και τον αποκάλεσε «βλάκα». Του στέρησε επίσης κάθε πρόσβαση σε δεδομένα εθνικής ασφάλειας και πληροφοριών.

Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την έφοδο στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, κατά τη διάρκεια μιας απρόσμενης επίσκεψής του στην έκθεση “People’s House” κοντά στον Λευκό Οίκο. Φορώντας ένα καπέλο που έγραφε “Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα”, ο πρόεδρος είπε ότι είδε την είδηση της έφοδου στην τηλεόραση νωρίτερα.

AP Photo/Jose Luis Magana

«Δεν είμαι οπαδός του Τζον Μπόλτον. Είναι πραγματικά ένα είδος καθάρματος», είπε ο Τραμπ. «Δεν είναι έξυπνος τύπος. Αλλά μπορεί να είναι και πολύ αντιπατριώτης. Θα το διαπιστώσω.»

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι αναμένει να μάθει λεπτομέρειες για την έρευνα από το υπουργείο Δικαιοσύνης αργότερα. «Τους λέω ότι δεν θέλω να ξέρω, αλλά απλώς να κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε. Δεν θέλω να ξέρω γι’ αυτό.»

Ο Τζον Μπόλτον είχε καταγγείλει ότι υπήρξε στόχος σχεδίου δολοφονίας που εκπονήθηκε από το Ιράν την περίοδο 2021-2022 και τον Ιανουάριο είχε δηλώσει ότι «η απειλή παραμένει». Η Τεχεράνη ήθελε κατ’ αυτόν να εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμάνι, στις 3 Ιανουαρίου 2020, από πλήγμα drone στο Ιράκ σε επίθεση που έγινε κατά διαταγή του Τραμπ.

Από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Τζον Μπόλτον είχε αρχίσει να παίρνει θέση κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσφατα, είχε επικρίνει την συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στη Αλάσκα.

Μόλις λίγη ώρα πριν από την έφοδο του FBI, ο Μπόλτον είχε γράψει στο Χ σχολιάζοντας το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Στο μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχισθούν διότι ο Τραμπ θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προοδεύουν».

Προβληματίζει η “διακριτικότητα” του FBI κατά την έφοδο στο σπίτι του Μπόλτον

AP Photo/Jose Luis Magana

Ο δημόσιος χαρακτήρας της έρευνας του FBI την Παρασκευή στο σπίτι του Μπόλτον – με πράκτορες να φορούν ευδιάκριτα μπουφάν με την ένδειξη “FBI” καθώς έμπαιναν και έβγαιναν από το σπίτι καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού και με βασικά στελέχη να υπαινίσσονται την έρευνα μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα – έχει ήδη οδηγήσει γείτονες και φίλους του Μπόλτον να δηλώνουν πως η έρευνα ενδέχεται να σχετίζεται με πολιτικά αντίποινα.

Πέρα από τον Κας Πατέλ, ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, έγραψε: «Η δημόσια διαφθορά δεν θα γίνει ανεκτή».

Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι επίσης κοινοποίησαν την ανάρτηση του Πατέλ, με την Μπόντι να προσθέτει: «Η ασφάλεια της Αμερικής δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Πάντα.»

Αν τα στελέχη αυτά αναφέρονται υπαινικτικά στον Μπόλτον, πρόκειται για αξιοσημείωτη απόκλιση από τη συνήθη πρακτική του FBI να μην σχολιάζει δημόσια εν εξελίξει έρευνες, ειδικά όταν οι πράκτορες βρίσκονται ακόμα επί τόπου, γράφει το CNN.

Για παράδειγμα, η πολύωρη έρευνα του FBI στο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ για απόρρητα έγγραφα το 2022 πραγματοποιήθηκε από αξιωματούχους με πολιτικά και με το κοινό να μη γνωρίζει την ύπαρξή της μέχρι σχεδόν να ολοκληρωθεί. Ο Πατέλ έχει έκτοτε χαρακτηρίσει την έρευνα στο Μαρ-α-Λάγκο ως «πλήρη εργαλειοποίηση και πολιτικοποίηση από το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης».