Έφοδος του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

Έρευνα στο σπίτι του John Bolton, πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διεξάγεται από το FBI.

Το FBI πραγματοποίησε έρευνα κατόπιν δικαστικής εντολής στο σπίτι του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο διερεύνησης θεμάτων εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Σύμφωνα με το CNN, πράκτορες του FBI εντοπίστηκαν έξω από την κατοικία του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Κάποιοι συνομίλησαν με άτομο στη βεράντα, ενώ άλλοι –περίπου τέσσερις έως έξι– μπήκαν μέσα στο σπίτι.

Ο ίδιος ο Μπόλτον δήλωσε στο CNN ότι δεν είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση και προσπαθούσε να μάθει περισσότερα.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε πως οι πράκτορες βρίσκονταν “σε αποστολή”, χωρίς να διευκρινίζεται αν αναφερόταν στην συγκεκριμένη έρευνα.

“Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου… οι πράκτορες του @FBI σε αποστολή“, έγραψε χαρακτηριστικά.

Το FBI δεν προχώρησε σε κάποιο επίσημο σχόλιο για την έρευνα.

Δείτε live εικόνα και φωτογραφίες από το σπίτι του Μπόλτον

AP Photo Jose Luis Magana

AP Photo Jose Luis Magana

AP Photo Jose Luis Magana

Ποιος είναι ο Τζον Μπόλτον

Ο Τζον Μπόλτον είναι Αμερικανός εισαγγελέας, διπλωμάτης, πολιτικός αναλυτής και ρεπουμπλικανός σύμβουλος, γνωστός για τις σκληρές και συντηρητικές θέσεις του στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1948 στη Βαλτιμόρη και σπούδασε νομικά στο Γέηλ. Στη διάρκεια της καριέρας του υπηρέτησε σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις υπό Ρεπουμπλικανικές διοικήσεις, μεταξύ των οποίων ως Υφυπουργός Εξωτερικών και Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Το 2005 διορίστηκε από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, θέση που κράτησε έως τον Δεκεμβριο του 2006, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός για την επιθετική του στάση απέναντι στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, αλλά και για την έντονη αντίθεσή του σε διεθνείς οργανισμούς, όταν θεωρούσε ότι αυτοί περιόριζαν την αμερικανική κυριαρχία.

Από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2019 υπηρέτησε ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μια θητεία που σημαδεύτηκε από εντάσεις και αντιπαραθέσεις, καθώς ο Μπόλτον υποστήριζε πιο σκληρές γραμμές στην εξωτερική πολιτική, γεγονός που οδήγησε τελικά στην αποχώρησή του. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία, με πιο γνωστό το The Room Where It Happened (2020), στο οποίο αποτυπώνει τις εμπειρίες του από τον Λευκό Οίκο κατά την προεδρία Τραμπ. Θεωρείται από τις πιο “σκληρές” φωνές της αμερικανικής πολιτικής.

Η σχέση του με τον Τραμπ

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επιτεθεί στον Μπόλτον με πιο πρόσφατή αναφορά του σε αυτόν τον Αύγουστο. Ο Τραμπ δήλωσε: “Παραθέτουν συνεχώς αποτυχημένους που απολύθηκαν και πραγματικά χαζούς ανθρώπους όπως ο Τζον Μπόλτον”.

Επιπλέον ο Αμερικανός Πρόεδρος διέκοψε την προστασία του Μπόλτον από την Μυστική Υπηρεσία μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη της δεύτερης του θητείας, τον Ιανουάριο του 2025.

Κατά την πρώτη του θητεία, είχε απειλήσει να τον φυλακίσει μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του το 2020, στο οποίο ο Μπόλτον περιέγραφε τον τότε πρόεδρο ως απροετοίμαστο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και απορροφημένο από το πώς θα διαμορφώσει τη δημόσια εικόνα του. Στο ίδιο βιβλίο αναφερόταν ακόμη ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Κίνας να τον στηρίξουν στις εκλογές του 2020.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ξεκινήσει έρευνα για το ενδεχόμενο ο Μπόλτον να αποκάλυψε παράνομα απόρρητες πληροφορίες στα απομνημονεύματά του.

Ωστόσο, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν η έρευνα έκλεισε και η σχετική αγωγή αποσύρθηκε το 2021.

Το τελευταίο διάστημα, ο Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν εξαπολύσει μια συστηματική εκστρατεία αντιποίνων εναντίον όσων θεωρούνται πολιτικοί του αντίπαλοι, από πρώην συνεργάτες του μέχρι μέλη του Κογκρέσου και εισαγγελείς που τον δίωξαν όταν βρισκόταν εκτός εξουσίας.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο Κας Πατέλ δημοσίευσε εσωτερικές σημειώσεις του FBI από κατάθεση πρώην συνεργάτη της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής, ο οποίος το 2017 είχε κατηγορήσει τον τότε βουλευτή Άνταμ Σιφ ότι καθοδηγούσε παράνομες διαρροές απόρρητων στοιχείων για τον Τραμπ και τη Ρωσία κλιμακώνοντας τη μακρόχρονη σύγκρουση μεταξύ Τραμπ και Σιφ.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης άνοιξε έρευνα κατά της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, με αφορμή τις αγωγές που είχε καταθέσει εναντίον του Τραμπ και της Εθνικής Ένωσης Όπλων (NRA).