Ο Τραμπ δίνει διορία “3 με 4 μέρες” στη Χαμάς για να απαντήσει στο σχέδιο

Ο Τραμπ, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος του, δήλωσε ότι δίνει στη Χαμάς “τρεις έως τέσσερις ημέρες” διορία για να απαντήσει στο σχέδιο για τη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι δίνει στη Χαμάς «τρεις με τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα που παρουσίασε μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου την προηγούμενη μέρα.

«Θα περιμένουμε περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όλες οι αραβικές χώρες έχουν υπογράψει. Όλες οι μουσουλμανικές χώρες έχουν υπογράψει. Το Ισραήλ έχει υπογράψει», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο για να μεταβεί στη συνάντηση με στρατιωτικούς και ναυάρχους στο Κουάντικο της Βιρτζίνια.

Ερωτώμενος από δημοσιογράφο του CNN σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ο Τραμπ είπε ότι αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει με το σχέδιο, θα είναι ένα «πολύ θλιβερό τέλος».

«Περιμένουμε απλώς τη Χαμάς, και η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε ο Τραμπ.

Η πρώτες αντιδράσεις της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι πιο κοντά από ποτέ, μετά την αποδοχή του σχεδίου 20 σημείων από τον Νετανιάχου. Ωστόσο, η πρόταση απαιτεί ακόμη την έγκριση της Χαμάς. Και υπάρχουν ορισμένες διατάξεις στο σχέδιο που η οργάνωση έχει απορρίψει στο παρελθόν.

Νωρίτερα σήμερα, Παλαιστίνιος αξιωματούχος κοντά στη Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι “μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες” για να εξεταστεί η πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Η Χαμάς έχει ξεκινήσει σειρά διαβουλεύσεων, τόσο εντός της Παλαιστίνης όσο και στο εξωτερικό. Οι συζητήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω των δυσκολιών στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της ηγεσίας και των κινημάτων, ειδικά μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα» ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή, αναφέρει ο Guardian.

Δεύτερη παλαιστινιακή πηγή επιβεβαίωσε στο AFP ότι η Χαμάς εξετάζει την πρόταση του Τραμπ.

Νετανιάχου: Ο ισραηλινός στρατός “θα παραμείνει στη Γάζα”

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε, νωρίτερα ότι αποδέχθηκε επί της αρχής τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός “θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας”, σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα στο Telegram μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

“Ήταν μια ιστορική επίσκεψη. Αντί να οδηγήσει η Χαμάς στην απομόνωσή μας, ανατρέψαμε την κατάσταση και απομονώσαμε τη Χαμάς. Τώρα ολόκληρος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου, ασκεί πίεση στη Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους που θέσαμε μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ: να απελευθερώσει όλους τους απαχθέντες μας – ζωντανούς και νεκρούς – ενώ ο IDF παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους” είπε ο Νετανιάχου.

Απαντώντας στο ερώτημα αν “αποδέχθηκε ένα παλαιστινιακό κράτος”, μετά και τις συνομιλίες που είχε χθες Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, είπε: “Σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία”. “Όμως ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα: είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Το είπε και ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι κατανοεί τη θέση μας. Δήλωσε επίσης στον ΟΗΕ ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε τεράστια ανταμοιβή για την τρομοκρατία και κίνδυνο για το κράτος του Ισραήλ. Και φυσικά, δεν θα συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο”.

Στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο παρουσιάστηκε την Δευτέρα (29/09) από τον Λευκό Οίκο, αναφέρεται ότι “ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους”.

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι “θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και με καλή υγεία, ενώ ο Τσαχάλ (ο ισραηλινός στρατός) θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας”.

“Μας είπαν: πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους της Χαμάς (…) ο Τσαχάλ πρέπει να αποσυρθεί και η Χαμάς μπορεί να ενισχυθεί, να ελέγχει τη Λωρίδα (…) Όχι, όχι, αυτό δεν θα γίνει έτσι”, πρόσθεσε στο βίντεο αυτό.