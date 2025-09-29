Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλες τις ταινίες που παράγονται εκτός των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 100% σε όλες τις ταινίες που παράγονται εκτός της χώρας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα (29/09).

Στη δημοσίευσή του, ο Τραμπ κάνει λόγο για “κλοπή” της κινηματογραφικής βιομηχανίας των ΗΠΑ από άλλες χώρες, ενώ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, αποκαλώντας τον “ανίκανο”.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Η βιομηχανία του κινηματογράφου των ΗΠΑ έχει κλαπεί από άλλες χώρες, όπως όταν κλέβουμε “ζαχαρωτά από ένα μωρό”. Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά! Ως εκ τούτου, για να λύσουμε αυτό το χρόνιο και ατελείωτο πρόβλημα, θα επιβάλω δασμούς 100% σε όλες τις ταινίες που παράγονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ! Πρόεδρος DJT”.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει τέτοιους δασμούς νωρίτερα τον Μάιο, αλλά δεν είχε δώσει λίγες λεπτομέρειες, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση μεταξύ των στελεχών της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Οι μετοχές του Netflix και της Warner Bros Discovery υποχώρησαν κατά 1,4% και 0,6% αντίστοιχα στις προσυνεδριακές συναλλαγές.