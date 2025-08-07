Ο Τραμπ καλεί τις αραβικές χώρες να τα βρουν με το Ισραήλ

Κάλεσμα στις χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ απηύθυνε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η δήλωσή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα, Πέμπτη (7/8), τις χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες στοχεύουν στην εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα διασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή.

«Τώρα που το πυρηνικό οπλοστάσιο που “δημιουργείται” από το Ιράν έχει ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ εντελώς, είναι πολύ σημαντικό για μένα όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες Αβραάμ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, τέσσερις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία κατοίκων συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, σε συμφωνίες που έγιναν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Προσπάθειες επέκτασης των συμφωνιών έχουν περιπλακεί από τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων και τον λιμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ συζητά ενεργά με το Αζερμπαϊτζάν για την πιθανότητα να ενταχθεί η εν λόγω χώρα και ορισμένοι σύμμαχοι της Κεντρικής Ασίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ελπίζοντας να εμβαθύνει τους υπάρχοντες δεσμούς τους με το Ισραήλ, σύμφωνα με πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος.