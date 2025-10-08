Ο Τραμπ χαρακτήρισε την εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl “γελοία”, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι

Οι σύμβουλοί του έσπευσαν να καταδικάσουν την επιλογή του Bad Bunny για το show του ημιχρόνου του Super Bowl και προειδοποίησαν για περιπολίες της ICE αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέρει ποιος είναι ο διάσημος ράπερ.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις των Ρεπουμπλικάνων για την επιλογή του Bad Bunny ως headliner στο ημίχρονο του Super Bowl, ήρθε – χωρίς να το θέλουμε – και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Greg Kelly Reports” του NewsMax, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε “απολύτως γελοίο” το γεγονός ότι ο Bad Bunny θα εμφανιστεί στο Halftime Show του Super Bowl, παρόλο που παραδέχτηκε ότι “δεν έχει ακούσει ποτέ” τον παγκοσμίου φήμης μουσικό.

“Η NFL διάλεξε αυτόν τον Bad Bunny… κουνέλι ή όπως είναι το όνομα του” είπε ο Κέλι στον Τραμπ. “Αυτός ο τύπος, που μισεί την ICE, δεν σε συμπαθεί, και κατηγορεί τα πάντα για ρατσισμό“, είπε εντελώς προβοκατόρικα ο παρουσιαστής.

Για να λάβει την απάντηση του Τραμπ: “Δεν έχω ακούσει ποτέ για αυτόν. Δεν ξέρω ποιος είναι… δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό, είναι τρελό. Και μετά το φορτώνουν σε έναν διοργανωτή που προσέλαβαν για να επιλέξει την ψυχαγωγία – νομίζω ότι είναι απολύτως γελοίο”.

Η NFL και η Apple Music ανακοίνωσαν στις 28 Σεπτεμβρίου ότι ο Bad Bunny θα είναι ο καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί στο Super Bowl Halftime Show του 2026. Η ανακοίνωση προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, ακόμα και στους θαυμαστές του Benito, καθώς το Super Bowl είναι πλέον η μόνη εμφάνιση που θα πραγματοποιήσει ο Bad Bunny στις ΗΠΑ μέσα στο 2026, καθώς η πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία του “Debí Tirar Más Fotos”, η οποία είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο του 2026, δεν περιλαμβάνει καμία ημερομηνία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Bad Bunny δήλωσε στο περιοδικό I-D τον περασμένο μήνα ότι ο φόβος του για τις επιδρομές της ICE ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποίησε περιοδεία στις ΗΠΑ.

Ο πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, καταδίκασε αμέσως την επιλογή του Bad Bunny και ήταν ο πρώτος που απείλησε ότι πράκτορες της ICE θα παρευρεθούν στο Super Bowl κάνοντας περιπολίες έξω από το στάδιο όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

“Δεν υπάρχει κανένα μέρος όπου μπορείτε να προσφέρετε ασφαλές καταφύγιο σε άτομα που βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Ούτε στο Super Bowl, ούτε πουθενά αλλού”, δήλωσε ο Λεβαντόφσκι. “Θα σας βρούμε, θα σας συλλάβουμε, θα σας βάλουμε σε κέντρο κράτησης και θα σας απελάσουμε. Να ξέρετε ότι αυτή είναι η πραγματική κατάσταση υπό την παρούσα κυβέρνηση, η οποία είναι αντίθετη με το πώς ήταν παλιά”, είπε μεταξύ άλλων.

Αν και ο Bad Bunny δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις αντιδράσεις του κινήματος MAGA κατά της εμφάνισής του στο Super Bowl Halftime Show, το έκανε με χιουμοριστικό τρόπο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του “SNL” στις 3 Οκτωβρίου.

“Είμαι πολύ χαρούμενος”, δήλωσε ο Bad Bunny για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Super Bowl. “Και νομίζω ότι όλοι είναι χαρούμενοι γι’ αυτό. Ακόμα και το Fox News“. Εκείνη τη στιγμή προβλήθηκαν δηλώσεις από παρουσιαστές του Fox News που είχαν συρραφτεί με τέτοιο τρόπο για να φαίνεται ότι έχουν πει: “Ο Bad Bunny είναι ο αγαπημένος μου μουσικός και θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρόεδρος“.

Δείτε το απόσπασμα στο 2.27: