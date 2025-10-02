Bad Bunny: Το show του στο ημίχρονο του Super Bowl δεν αρέσει ήδη στο MAGA

Σύμβουλος του Τραμπ προαναγγέλλει πως η Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE) θα περιπολεί το “ντροπιαστικό” show του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl. Σφοδρές αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους.

Την ώρα που οι εκατομμύρια θαυμαστές του Bad Bunny έχουν ξεκινήσει να μετράνε αντίστροφα για να τον δουν στη σκηνή του διασημότερου ημιχρόνου του αθλητισμού, αυτό του Super Bowl τον Φεβρουάριου του 2026, ένας νέος γύρος πολιτικής και όχι μόνο διαμάχης έχει ξεκινήσει στις ΗΠΑ. Και μαντέψτε. Πρωταγωνιστές στις αντιδράσεις για ακόμη μια φορά οι Ρεπουμπλικάνοι.

Ο Bad Bunny, ή Benito, όπως τον αποκαλούν χαϊδευτικά οι θαυμαστές του, κλείνει μια ιστορική χρονιά. Τον Ιανουάριο, το τελευταίο του άλμπουμ έφτασε το ένα δισεκατομμύριο streams σε μόλις 13 ημέρες. Αντί να κάνει μία μεγάλη παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ, ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε μια καλοκαιρινή σειρά συναυλιών αποκλειστικά στην πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, με τίτλο “No me quiero ir de aquí (Δεν θέλω να φύγω από εδώ)”.

Οι 31 παραστάσεις στο José Miguel Agrelot Coliseum, γνωστό ως El Choli, ήταν μια γιορτή της μουσικής και του πολιτισμού του Πουέρτο Ρίκο, που αντήχησε πολύ πέρα από αυτό. Μάλιστα, η τελευταία συναυλία που έδωσε ο σταρ στα τέλη Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε να συμπέσει με την επέτειο του τυφώνα Μαρία και μεταδόθηκε ζωντανά στο Amazon Music, σπάζοντας τα ρεκόρ της πλατφόρμας και ξεπερνώντας ακόμη και την περιοδεία Eras Tour της Taylor Swift.

Ο Bad Bunny δήλωσε ότι ήθελε να αποφύγει τις περιοδείες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προστατεύσει τους θαυμαστές του από τους πράκτορες της ICE, δηλαδή της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη μετανάστευση.

Έτσι λοιπόν, όταν το NFL ανακοίνωσε πως ο Bad Bunny θα είναι ο headliner του ημιχρόνου του Super Bowl, οι Ρεπουμπλικάνοι απασφάλισαν και απείλησαν πως η ICE όχι μόνο θα είναι εκεί αλλά θα περιπολεί και θα πραγματοποιεί ελέγχους κατά τη διάρκεια του show του Πορτορικανού ράπερ.

Τάδε έφη ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Κόρι Λεβαντόφσκι, ο οποίος εμφανίστηκε στη διαδικτυακή σειρά συνεντεύξεων του Μπένι Τζόνσον “The Benny Show”, προαναγγέλλοντας ότι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων θα περιπολούν στο σόου του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, χαρακτηρίζοντας “ντροπιαστική” την απόφαση του NFL και τον ράπερ έναν ανοιχτά “επικριτή του Προέδρου Τραμπ” και ως κάποιον “που φαίνεται να μισεί την Αμερική“.

Η επιλογή του Bad Bunny για το halftime show του Super Bowl έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Οι επικριτές του ράπερ στέκονται κυρίως στην ανοιχτή κριτική που έχει ασκήσει στον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του, αλλά και στην ακτιβιστική του στάση κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης απέφυγε να συμπεριλάβει αμερικανικές πόλεις στην παγκόσμια περιοδεία του, εκφράζοντας φόβους για ενδεχόμενες εφόδους της ICE στις συναυλίες. “Η γ…..η ICE μπορεί να βρίσκεται απ’ έξω. Το συζητούσαμε πολύ σοβαρά και μας ανησυχούσε” είχε δηλώσει. Σε παλαιότερη ανάρτησή του στο Instagram, είχε χαρακτηρίσει τους πράκτορες της υπηρεσίας καθάρματα.

Σε ένα μάλιστα από τα καινούργια του τραγούδια με τίτλο “NUEVAYol” σατιρίζει τον πρόεδρο Τραμπ με μια φωνή που μοιάζει με του ίδιου λέγοντας χαρακτηριστικά: “αυτή η χώρα δεν είναι τίποτα χωρίς τους μετανάστες“.

Παράλληλα, είχε υπερασπιστεί την πατρίδα του πέρυσι όταν ο κωμικός Τόνι Χιντσκλιφ το παρομοίασε με “πλωτή νήσο σκουπιδιών” σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στο Madison Square Garden. Ο ράπερ δημοσίευσε αργότερα ένα βίντεο που εξυμνούσε την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο, γράφοντας στη λεζάντα τη λέξη “σκουπίδια” και λέγοντας ότι οι Πουερτορικανοί “αγωνίζονται από την πρώτη μέρα της ύπαρξής μας, είμαστε ο ορισμός της καρδιάς και της αντίστασης”.