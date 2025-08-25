Ο Ζελένσκι διεκδικεί 1 δισ. δολάρια τον μήνα από τους Ευρωπαίους για αμερικανικά όπλα

Συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ, για την πιθανότητα συνάντησης με Πούτιν.

Το Κίεβο επιδιώκει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια μηνιαίως από τους συμμάχους του για την αγορά αμερικανικών όπλων. Αυτό θα γίνει μέσω του προγράμματος PURL ( Prioritised Ukraine Requirements List) του ΝΑΤΟ – ένα ακόμη εργαλείο της Δύσης για την παράδοση οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, χωρίς την άμεση ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το θέμα συζητήθηκε μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Νορβηγού Πρωθυπουργό Γιούνας Γκαρ Στόρε στο Κίεβο.

«Στόχος μας είναι να καλύπτεται το πρόγραμμα με τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δολάρια το μήνα», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήρε την απόφαση της Νορβηγίας να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία και υπογράμμισε τον ρόλο της στη στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας εν μέσω των ρωσικών επιθέσεων. Ο Στόρε από την πλευρά του επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την αεροπορική άμυνα και τις ναυτικές δυνατότητες της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, είπε ακόμα ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν για να συζητήσουν το θέμα της συνάντησης, καθώς και για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Κιθ Κέλογκ: Οι αξιωματούχοι «εργάζονται πολύ, πολύ σκληρά» για να τερματίσουν τον πόλεμο

Ο Κιθ Κέλογκ, δήλωσε τη Δευτέρα στο Κίεβο ότι οι αξιωματούχοι «εργάζονται πολύ, πολύ σκληρά» για να τερματίσουν τον τριετή πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς η έλλειψη προόδου ενισχύει τις αμφιβολίες σχετικά με το αν μπορεί να υπάρξει ειρηνική συμφωνία στο άμεσο μέλλον.

Οι αξιωματούχοι «ελπίζουν να καταφέρουν να φτάσουν σε μια θέση όπου, στο άμεσο μέλλον, θα έχουμε, με λίγα λόγια, εγγυήσεις ασφαλείας» που να καλύπτουν τους φόβους της Ουκρανίας για μια μελλοντική ρωσική εισβολή, δήλωσε ο Κέλογκ.

«Αυτό είναι έργο σε εξέλιξη», δήλωσε, σύμφωνα με το ΑP, ο Κέλογκ για τις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, αφού παρακολούθησε το ετήσιο Εθνικό Πρωινό Προσευχής της Ουκρανίας, μαζί με πολιτικούς, επιχειρηματίες και διπλωμάτες.

Πριν από μία εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει θέσει σε κίνηση τις διαδικασίες για άμεσες ειρηνικές συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Ωστόσο, οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν υποδείξει ότι μια τέτοια σύνοδος δεν θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Ο Τραμπ τόνισε την Παρασκευή ότι αναμένει να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα εντός δύο εβδομάδων, εάν δεν προγραμματιστούν άμεσες συνομιλίες.

Η ροή υψηλόβαθμων επισκεπτών στο Κίεβο τις τελευταίες ημέρες αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες γύρω από την ειρηνευτική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.