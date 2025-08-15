ΟΗΕ: Το νέο εποικιστικό ισραηλινό σχέδιο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι το σχέδιο θα διασπάσει τη Δυτική Όχθη σε απομονωμένους θύλακες και θα ήταν “έγκλημα πολέμου”.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ισραηλινό σχέδιο για την κατασκευή χιλιάδων νέων κατοικιών μεταξύ ενός ισραηλινού οικισμού στη Δυτική Όχθη και κοντά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου και θα θέσει τους Παλαιστίνιους της περιοχής σε κίνδυνο αναγκαστικής έξωσης, κάτι που η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του αποικισμού, ενέκρινε χθες σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Οχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους. Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη.

Δεν έχει διευκρινισθεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναμένεται να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Το σχέδιο E1 θα συνδέσει τον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίν της Δυτικής Οχθης με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι εβραϊκοί οικισμοί στην Δυτική Όχθη και η στρατιωτική κατοχή από το Ισραήλ θεωρούνται παράνομοι από την διεθνή κοινότητα.

