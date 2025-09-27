Ουγγαρία: Ο Ορμπαν μιμήθηκε και ο Τραμπ και κήρυξε τους Antifa “τρομοκρατική οργάνωση”

Στα ακροδεξιά χνάρια που χάραξε ο Ντόναλντ Τραμπ βαδίζει και ο Βίκτορ Ορμπαν.

Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή του και ακολουθώντας την κίνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν προχώρησε σε κατασταλτικά μέτρα εναντίον του κινήματος Antifa, χαρακτηρίζοντάς το τρομοκρατική οργάνωση.

Η ουγγρική κυβέρνηση δημοσίευσε την Παρασκευή μια επικαιροποιημένη λίστα οργανώσεων και ατόμων που χαρακτηρίζονται «τρομοκράτες». Όσοι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αυτή βρίσκονται αντιμέτωποι με κυρώσεις όπως δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, απαγορεύσεις ή περιορισμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και απελάσεις και απαγορεύσεις εισόδου.

Oπως υπογραμμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Βουδαπέστη αρχικά είχε συμπεριλάβει μόνο δύο οντότητες στη λίστ αυτή: μια μη καθορισμένη «οργάνωση Antifa» και μια ακροαριστερή εξτρεμιστική ομάδα γνωστή στη Γερμανία ως Hammerbande. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας έχει κατηγορήσει μέλη της Hammerbande για συμμετοχή σε επιθέσεις εναντίον ακροδεξιών εξτρεμιστών σε επεισόδια που σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη τον Φεβρουάριο του 2023.

«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», είχε δηλώσει πριν μια εβδομάδα ο ακροδεξιός πρωθυπουργός Ορμπαν στην κρατική ραδιοτηλεόραση, αναφερόμενος ρητά στον πολιτικό σύμμαχό του Τραμπ.

Ο Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα Antifa, την επομένη της επιμνημόσυνης τελετής στην Αριζόνα για τον δολοφονημένο ακροδεξιό Τσάρλι Κερκ.