ΗΠΑ: Τρομοκρατική οργάνωση η Antifa με διάταγμα Τραμπ

“Εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση” χαρακτήρισε και επίσημα την Antifa ο Ντοναλντ Τραμπ, κηρύσσοντας ξανά τον πόλεμο στην “ριζοσπαστική αριστερά”.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα τη Δευτέρα (22/9) χαρακτηρίζοντας επίσημα το κίνημα των Antifa ως “εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση”, σηματοδοτώντας μία νέα φάση στην επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων, τους οποίους “μισεί”, όπως είπε χαρακτηριστικά στην κηδεία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Ο χαρακτηρισμός οργανώσεων ως τρομοκρατικές επιτρέπει στην κυβέρνηση να απαγορεύει τη συμμετοχή σε αυτές, να κατάσχει τα κεφάλαιά τους, να στοχεύσει ενδεχόμενους δωρητές ενώ τα μέλη τους ενδέχεται να απαγορευτούν ή να απομακρυνθούν από τη χώρα.

Η εντολή του Τραμπ κατευθύνει όλες τις υπηρεσίες και τα υπουργεία να “ερευνήσουν, διακόψουν και εξαρθρώσουν κάθε παράνομη δραστηριότητα… που διεξάγεται από την Antifa” και τους υποστηρικτές της.

Η τελευταία του παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας κατά της «ριζοσπαστικής αριστεράς» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι: «Η ριζοσπαστική αριστερή πολιτική βία έχει βλάψει πάρα πολλούς αθώους ανθρώπους και έχει στοιχίσει πάρα πολλές ζωές».

Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να συνδέει τον ύποπτο με την Antifa. Αλλά για τον Τραμπ αυτό δεν φαίνεται να έχει καμία σημασία.

Ποιοι είναι οι Antifa

Οι Antifa – συντομογραφία του “αντιφασιστών/αντιφασιστριών” – είναι ένα αποκεντρωμένο, αριστερό κίνημα, που αντιτίθεται σε ακροδεξιές, ρατσιστικές και φασιστικές ομάδες και αποτελεί εδώ και καιρό τον κύριο στόχο του Τραμπ και άλλων Ρεπουμπλικάνων.

Πρόκειται για μια χαλαρή, χωρίς ηγέτη οργάνωση που δεν διαθέτει καν κατάλογο μελών ή δομή, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα στοχεύσει στην πραγματικότητα την ομάδα.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος χαρακτήρισε την ομάδα «άρρωστη, επικίνδυνη, ριζοσπαστική αριστερή καταστροφή» και υποσχέθηκε ότι θα «διερευνηθεί διεξοδικά».

Η λέξη Antifa προέρχεται από τη γερμανική λέξη «antifaschistisch», μια αναφορά σε μια γερμανική αντιφασιστική ομάδα της δεκαετίας του 1930.

Αν και η Antifa υπάρχει στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, έγινε γνωστή μετά την πρώτη εκλογική νίκη του Τραμπ το 2016 και τη συγκέντρωση της ακροδεξιάς στο Σάρλοτσβιλ το 2017, όπου άρχισαν να συγκεντρώνονται διάφορες αντιφασιστικές ομάδες.

Έκτοτε, ακτιβιστές που ταυτίζονται με την Antifa συγκρούονται τακτικά με ομάδες της ακροδεξιάς, τόσο σε έντονες διαμάχες στο διαδίκτυο όσο και σε φυσικές συμπλοκές σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ.

Η έλλειψη κεντρικής οργάνωσης σημαίνει ότι οι πυρήνες της Antifa τείνουν να σχηματίζονται οργανικά, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, και οι ακτιβιστές της περιλαμβάνουν αναρχικούς, κομμουνιστές και σκληροπυρηνικούς σοσιαλιστές, που μοιράζονται σε γενικές γραμμές αντικυβερνητικές, αντικαπιταλιστικές, φιλο-LGBTQ και φιλο-μεταναστευτικές απόψεις.

Ωστόσο, η Antifa χρησιμοποιείται μερικές φορές ως γενικός όρος, από συντηρητικούς πολιτικούς και σχολιαστές, για να συμπεριλάβει άλλες φιλελεύθερες και αριστερές ομάδες στις οποίες αντιτίθενται πολιτικά.

Είναι η Antifa μια βίαιη οργάνωση;

Οι επικριτές λένε ότι αυτό που ξεχωρίζει την Antifa από τις mainstream αριστερές ομάδες είναι η προθυμία ορισμένων ακτιβιστών της να χρησιμοποιούν βία για να προωθήσουν τον σκοπό τους, κάτι που οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι γίνεται για αυτοάμυνα.

Οι ακτιβιστές συχνά ντύνονται με σκούρα ρούχα και καλύπτουν τα πρόσωπά τους σε δημόσιους χώρους. Βίντεο που προβλήθηκαν στο διαδίκτυο και είδε το BBC δείχνουν ορισμένους να φέρουν ρόπαλα, ασπίδες, ξύλα και σπρέι πιπεριού σε διαδηλώσεις.

Το 2017, περίπου 100 ακτιβιστές που έφεραν πλακάτ και σημαίες της Antifa επιτέθηκαν σε μια ομάδα δεξιών διαδηλωτών στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να γίνουν πολλές συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020, ένας αυτοαποκαλούμενος ακτιβιστής της Antifa, ο 48χρονος Μάικλ Ρέινοελ, πυροβόλησε και σκότωσε έναν υποστηρικτή της Patriot Prayer, μιας ακροδεξιάς ομάδας της περιοχής του Πόρτλαντ. Ο Ρέινοελ στη συνέχεια πυροβολήθηκε θανάσιμα από την αστυνομία.