Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου: Αποκλεισμός 90 ημερών για τις Ιταλίδες που έκλεβαν στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης

Η Μπενεντέτα Πιλάτο, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα πρόσθιο στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξήχθη στη Σιγκαπούρη και η συναθλήτριά της Κιάρα Ταραντίνο, αναμένεται να χάσουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας της Πολωνίας τον Δεκέμβριο.

Οι δύο Ιταλίδες αθλήτριες είχαν συλληφθεί να κλέβουν από κατάστημα του αεροδρομίου κατά την αποχώρησή τους από τη Σιγκαπούρη.

Μάλιστα είχαν κρατηθεί εκεί για μερικές ημέρες και αφέθηκαν μόνο αφού μεσολάβησε η Ιταλική πρεσβεία.

Οι δύο κολυμβήτριες, οι οποίες έχουν διακριθεί σε προηγούμενα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα μικρής πισίνας, παρά την καλή διαγωγή και συνεργατική τους διάθεση, σύμφωνα με την Ιταλική ομοσπονδία, δε γλίτωσαν την παραδειγματική τιμωρία και δε θα μπορέσουν να διεκδικήσουν κάτι στο Λούμπλιν της Πολωνίας.