Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Κ.Π. Σάρμα Όλι με φόντο τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας ενάντια της απαγόρευσης των social media στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Κ.Π. Σάρμα Όλι ανακοίνωσε την παραίτησή του σήμερα, επομένη των φονικών διαδηλώσεων κατά του μπλοκαρίσματος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς που καταστάληκαν βίαια από την αστυνομία και προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων στη χώρα.

“Υπέβαλα την παραίτησή μου σήμερα από τα καθήκοντά μου ως πρωθυπουργού (…) προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική λύση και επίλυση των προβλημάτων“, δήλωσε ο 73χρονος Όλι, σε επιστολή που απηύθυνε προς τον πρόεδρο και μεταδόθηκε από τον Τύπο.

Χθες Δευτέρα το βράδυ, έπειτα από μία ημέρα βίαιων διαδηλώσεων, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την επαναφορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη “ανεξάρτητης” έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά του πλήθους.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Khadga Prasad Oli 2025 Thailand's Foreign Affairs Ministry via AP, File

Όμως η οργή του πληθυσμού δεν έχει κατευναστεί.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας Κατμαντού το πρωί, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα σε πολλά σημεία για να καταγγείλουν την καταστολή της προηγούμενης ημέρας.

“Περίπου 20 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί από το κράτος“, κατήγγειλε ο 23χρονος φοιτητής Γιουτζάν Ρατζμπαντάρι ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή διαδήλωση. “Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για όλες αυτές τις ζωές που χάθηκαν”, πρόσθεσε.

Εκφράζοντας “βαθύτατη λύπη” για το “τραγικό συμβάν” όπως το χαρακτήρισε, ο Όλι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τη διεξαγωγή συνομιλιών με τα κόμματα προκειμένου να επιτευχθεί ένα τέλος στη βία.

Τρεις υπουργοί του έχουν ήδη παραιτηθεί, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εξάλλου, από σήμερα το πρωί, η πλειονότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λειτουργεί και πάλι κανονικά.