Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε διαδηλώσεις της Gen Z κατά της απαγόρευσης των social media

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στο Κατμαντού του Νεπάλ σε συγκεντρώσει ενάντια της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Νεπάλ, μετά από διαδηλώσεις κατά της πολιτικής διαφθοράς και της κυβερνητικής απαγόρευσης των social media, που οδήγησαν σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας.

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα διαδηλωτών της Gen Ζ, συγκεντρώθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο στο Κατμαντού και διαμαρτυρήθηκαν τόσο για την απόφαση απαγόρευσης πλατφορμών όπως το Facebook, το X και το YouTube, όσο και για τη γενικότερη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση.

Ο Υπουργός Επικοινωνιών του Νεπάλ, Πρίτβι Σούμπα, δήλωσε στο BBC ότι η αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση βίας – με υδροβόλα, γκλομπ και πλαστικές σφαίρες.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα fake news, η ρητορική μίσους και οι διαδικτυακές απάτες.

Ωστόσο, οι δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως το Instagram, έχουν εκατομμύρια χρήστες στο Νεπάλ, οι οποίοι βασίζονται σε αυτές για ψυχαγωγία, ενημέρωση αλλά και επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «φτάνει πια» και «τέλος στη διαφθορά». Κάποιοι δήλωσαν ότι διαμαρτύρονται ενάντια στην «αυταρχική στάση» της κυβέρνησης.

AP Niranjan Shrestha

AP Niranjan Shrestha

AP Niranjan Shrestha

Πολλοί Νεπαλέζοι πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι ανεξέλεγκτη, ενώ η κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική επειδή δεν έχει ανταποκριθεί στις υποσχέσεις της να αντιμετωπίσει τα χρόνια οικονομικά προβλήματα της χώρας.

Καθώς η πορεία κινήθηκε προς απαγορευμένη ζώνη κοντά στο κοινοβούλιο, μερικοί διαδηλωτές σκαρφάλωσαν στον τοίχο.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς πυροδότησε τις συγκρούσεις.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της κοιλάδας του Κατμαντού, Σέκαρ Κανάλ, δήλωσε ότι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα. «Χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα και υδροβόλα αφού οι διαδηλωτές παραβίασαν τον περιορισμένο χώρο», είπε στο AFP.

Η Ραντζάνα Νεπάλ, αξιωματούχος νοσοκομείου που δέχτηκε πολλούς τραυματίες, ανέφερε ότι το δακρυγόνο μπήκε και στο εσωτερικό του νοσοκομείου, δυσχεραίνοντας το έργο των γιατρών.

«Δεν έχω ξαναδεί τόσο ανησυχητική κατάσταση σε νοσοκομείο», είπε στο AFP.

Εκπρόσωπος του γραφείου της περιφέρειας του Κατμαντού ανακοίνωσε ότι επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας γύρω από περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλίου, όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισέλθουν.

Τοπική αστυνομία ανέφερε ότι δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική πόλη Ιταχάρι, ενώ διαμαρτύρονταν μετά την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λέκχακ υπέβαλε την παραίτησή του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με την εφημερίδα The Kathmandu Post.

Υπουργός που ήταν παρών στη συνεδρίαση είπε ότι ο Λέκχακ παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας, μετά τους θανάτους στις διαδηλώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα οι αρχές διέταξαν τον αποκλεισμό 26 πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, επειδή δεν συμμορφώθηκαν με την προθεσμία εγγραφής στο Υπουργείο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών του Νεπάλ.

Από την Παρασκευή, οι χρήστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις πλατφόρμες, αν και αρκετοί χρησιμοποιούν VPN για να παρακάμψουν την απαγόρευση. Μέχρι στιγμής, δύο πλατφόρμες έχουν επανενεργοποιηθεί, αφού ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μετά την επιβολή του μέτρου.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ υποστηρίζει ότι δεν απαγορεύει τα social media, αλλά ότι επιχειρεί να τα φέρει σε συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία.