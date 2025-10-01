Παραλύουν οι ΗΠΑ μετά το shutdown – Οι υπηρεσίες που κατεβάζουν ρολά

Ποιες επιπτώσεις θα έχει στις ΗΠΑ το καθεστώς παύσης λειτουργίας της κυβέρνησης. Οι υπηρεσίες που κλείνουν και οι εργαζόμενοι που τίθενται σε υποχρεωτική άδεια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν και επίσημα σε καθεστώς κυβερνητικού «shutdown» — την πρώτη φορά μετά από σχεδόν επτά χρόνια — καθώς η αδυναμία των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Κογκρέσο οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας πολλών κρατικών υπηρεσιών.

Λόγω του κυβερνητικού «shutdown» που ξεκίνησε την Τετάρτη αναμένεται να τεθούν σε υποχρεωτική άδεια επιθεωρητές τροφίμων, δασοφύλακες και εκατομμύρια άλλοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι στην Ουάσιγκτον αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως γράφει το POLITICO, oρισμένοι θα πάνε στα γραφεία τους μόνο για λίγες ώρες προκειμένου να «πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για το shutdown». Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια και ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως η Εφορία (IRS), έχουν αρκετά χρήματα για να συνεχίσουν να λειτουργούν για λίγο ακόμα, καταναλώνοντας τα αποθεματικά των φορολογουμένων μέχρι να εξαντληθούν πλήρως. Άλλες υπηρεσίες, όμως, έχουν ήδη κλείσει τις πόρτες για όλους εκτός από εκείνους του εργαζόμενους που θεωρούνται “απαραίτητοι” από τις ίδιες τις υπηρεσίες.

Κογκρέσο istock

Παρόλο που τα επιδόματα Κοινωνικής Ασφάλισης, το ταχυδρομείο, οι λογαριασμοί φοιτητικών δανείων και η χρηματοδότηση προς την Ουκρανία θα συνεχίσουν να αποδίδονται, εκατομμύρια εργαζόμενοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες.

Πρόκειται για την πρώτη διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από εκείνη των 35 ημερών που διήρκεσε από τα τέλη του 2018 έως τις αρχές του 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκείνο το shutdown δεν στάθηκε εμπόδιο στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Μία νέα διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προσφέρει τώρα στον Τραμπ και τον υπεύθυνο του προϋπολογισμού του, Ρας Βοτ — που είναι πάντα πρόθυμος να δοκιμάσει τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας — μια νέα ευκαιρία να ασκήσουν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό και τις δαπάνες. Την περασμένη εβδομάδα, το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού ζήτησε από τις υπηρεσίες να ετοιμάσουν σχέδια για απόλυση εργαζομένων σε περίπτωση που προχωρήσει το shutdown.

Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι παραδοσιακά λαμβάνουν αναδρομικούς μισθούς όταν τελειώνει το shutdown, αλλά οι εργολάβοι και άλλοι επαγγελματίες που εξαρτώνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα πληρωθούν. Συνολικά, οι οικονομικές συνέπειες του shutdown θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της αντιπαράθεσης Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για τον προϋπολογισμό.

Πώς το shutdown επηρεάζει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και άλλες κρατικές λειτουργίες

ΤΑΞΙΔΙΑ

Όποιος σχεδιάζει να επισκεφθεί τα εντυπωσιακά εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, θα μπορεί να μπει αλλά καλύτερα να μην περιμένει να δει πολλούς ή και κανέναν εργαζόμενο.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιβλέπει την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (National Park Service – NPS), κρατά ανοιχτούς τους δρόμους, τα παρατηρητήρια, τα μονοπάτια και τα υπαίθρια μνημεία των πάρκων κατά τη διάρκεια του shutdown, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της υπηρεσίας. Ωστόσο, θέτει σε υποχρεωτική άδεια το 64% του προσωπικού της NPS όσο διαρκεί το αδιέξοδο στη χρηματοδότηση.

Η υπηρεσία διατηρεί ορισμένες λειτουργίες επιβολής του νόμου, κατάσβεσης πυρκαγιών, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και συντήρησης ενέργειας στα περισσότερα από τα 400+ εθνικά πάρκα της χώρας, ενώ προειδοποιεί ότι «παρέχονται μόνο βασικές ή καθόλου υπηρεσίες για τους επισκέπτες».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) είναι με διαφορά το μεγαλύτερο τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών και, σε κανονικές συνθήκες, απασχολεί πάνω από το 80% των υπαλλήλων του υπουργείου. Ένα τέταρτο αυτών αναμένεται να τεθούν σε υποχρεωτική άδεια.

istock

Σύμφωνα με σχέδιο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, περίπου 33.500 υπάλληλοι της FAA θα συνεχίσουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια του shutdown, επειδή το έργο τους είναι «απαραίτητο για την προστασία της ζωής και της περιουσίας», οι μισθοί τους προέρχονται από λογαριασμούς που δεν απαιτούν νέες πιστώσεις, ή η παρουσία τους είναι νομικά απαραίτητη.

Η ακαδημία που εκπαιδεύει νέους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραμένει σε λειτουργία, όπως και η αναγκαία πρόσληψη και εκπαίδευση στο πεδίο.

Ωστόσο, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται χωρίς πληρωμή κατά τη διάρκεια του shutdown, καθώς θεωρούνται «απαραίτητοι» εργαζόμενοι. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεγκτές αποσκευών της TSA (Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών).

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ναι, οι λογαριασμοί των φοιτητικών δανείων θα συνεχίσουν να αποστέλλονται, ακόμα και με το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του Υπουργείου Παιδείας επιβεβαιώνει ότι οι δανειολήπτες θα εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τις δόσεις τους. Το υπουργείο θα συνεχίσει επίσης να εκδίδει ομοσπονδιακά άμεσα δάνεια (Federal Direct Loans), τις επιδοτήσεις Pell (Pell Grant) και να επεξεργάζεται τη φόρμα για την ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια προς φοιτητές. Η αίτηση Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) ξεκίνησε να λειτουργεί μία εβδομάδα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία της 1ης Οκτωβρίου.

ΑΜΥΝΑ

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα που υπηρετούν στον αμερικανικό στρατό εργάζονται τώρα χωρίς πληρωμή.

Το Πεντάγωνο επίσης δεν μπορεί να αναθέσει νέα συμβόλαια ούτε να ξεκινήσει νέα προγράμματα. Αν και τα στρατιωτικά καταστήματα (commissaries) στο εξωτερικό θα παραμείνουν ανοιχτά, στις ΗΠΑ και αυτά, όπως και άλλες υπηρεσίες εντός των στρατιωτικών βάσεων, κλείνουν ή λειτουργούν περιορισμένα. Προγραμματισμένες (μη επείγουσες) χειρουργικές επεμβάσεις και διαδικασίες σε στρατιωτικά νοσοκομεία και οδοντιατρικές κλινικές αναβάλλονται.

Υπάρχει πιθανότητα το Κογκρέσο να ψηφίσει νόμο ώστε οι εν ενεργεία στρατιώτες και οι εργαζόμενοι στο Πεντάγωνο να συνεχίσουν να πληρώνονται κατά τη διάρκεια του shutdown. Ωστόσο, οι στρατιώτες θα χάσουν έναν μισθό αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Χιλιάδες άλλοι υπάλληλοι θα τεθούν υποχρεωτική άδεια, αν και πολλοί πολιτικοί εργαζόμενοι του Υπουργείου Άμυνας θεωρούνται «απαραίτητοι» και θα συνεχίσουν να εργάζονται.

Περίπου 350.000 πολιτικοί υπάλληλοι του Πενταγώνου είχαν τεθεί σε υποχρεωτική άδεια κατά τη διάρκεια του 16ήμερου κλεισίματος της κυβέρνησης το 2013, το τελευταίο που επηρέασε το Υπουργείο Άμυνας. Όμως οι περισσότεροι επέστρεψαν στην εργασία μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς το έργο τους κρίθηκε «ουσιώδες».

Κάτι που δεν θα διακοπεί είναι η Επιχείρηση Atlantic Resolve — η τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που περιλαμβάνει ασκήσεις στην Ευρώπη και υποστηρίζει τη μεταφορά εξοπλισμού στην Ουκρανία.

ΦΟΡΟΙ

Η Εφορία των ΗΠΑ (IRS) διατηρεί όλους τους υπαλλήλους της στη δουλειά — τουλάχιστον προς το παρόν.

Σχέδιο για το κλείσιμο που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα ανέφερε ότι η IRS θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ειδική χρηματοδότηση που θεσπίστηκε από τους Δημοκρατικούς το 2022, ώστε να αποφύγει την υποχρεωτική άδεια για οποιονδήποτε από τους σχεδόν 75.000 υπαλλήλους της για τις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες μετά τη διακοπή της χρηματοδότησης.

Δεν είναι ακόμα σαφές τι θα συμβεί εάν το shutdown διαρκέσει περισσότερο από αυτό το διάστημα.

Πληρωμή φόρων (φωτογραφία αρχείου) Getty Images/iStockphoto

Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει σοβαρούς λόγους να κρατήσει τουλάχιστον κάποια τμήματα της IRS επανδρωμένα: Η υπηρεσία βρίσκεται εν μέσω υλοποίησης φορολογικών διατάξεων από τον νέο νόμο εσωτερικής πολιτικής των Ρεπουμπλικάνων — όπως φοροαπαλλαγές για φιλοδωρήματα και υπερωριακή αμοιβή — που ελπίζουν να ενισχύσουν την πολιτική εικόνα των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Μεταξύ άλλων βασικών αρμοδιοτήτων, η IRS πρέπει να ενσωματώσει τις αλλαγές του πακέτου αυτού στα φορολογικά έντυπα για την επόμενη περίοδο υποβολής δηλώσεων.

Το θετικό για την IRS: Το shutdown δεν συμπίπτει με την περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων, κάτι που θα επηρέαζε εκατομμύρια επιστροφές και δηλώσεις.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα προγράμματα Medicare, Medicaid και άλλες υποχρεωτικές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης συνεχίζουν να εργάζονται. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) που ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως επιδημίες ή φυσικές καταστροφές.

Ωστόσο, συνολικά, το HHS θέτει σε υποχρεωτική άδεια περίπου 40% των υπαλλήλων του, λίγους μήνες μετά από ιδιαίτερα σοβαρές περικοπές προσωπικού υπό τον Υπουργό Υγείας Robert F. Kennedy Jr.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ενώπιον της Γεουσίας. (AP Photo/Ben Curtis)

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH) — ο μεγαλύτερος δημόσιος χρηματοδότης βιοϊατρικής έρευνας στον κόσμο — θέτει σε άδεια το 75% του προσωπικού του.

Οι κλινικές δοκιμές συνεχίζονται, αλλά βασική έρευνα που διεξάγεται από επιστήμονες του NIH, καθώς και κάποιες κτηνιατρικές και τεχνικές υπηρεσίες, σταματούν. Το προσωπικό που παραμένει εργάζεται για τη φροντίδα ασθενών στο κλινικό κέντρο και για την προστασία πειραμάτων.

Περίπου τα δύο τρίτα των υπαλλήλων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) βρίσκονται επίσης σε υποχρεωτική άδεια. Σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας, η συνεργασία με πολιτειακά και τοπικά κέντρα υγείας για την πρόληψη υπερβολικής δόσης οπιοειδών, την πρόληψη του HIV και την πρόληψη του διαβήτη έχει σταματήσει.

Αν και το προσωπικό μπορεί να συνεχίσει να συλλέγει δεδομένα για τα ποσοστά λοιμωδών νοσημάτων, η ανάλυση αυτών των πληροφοριών έχει παγώσει.

Από την άλλη, το 86% των υπαλλήλων του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εξακολουθεί να εργάζεται, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διαχειρίζονται ανακλήσεις προϊόντων.

Ο Kennedy, που έχει δηλώσει ότι θέλει να μειώσει το μέγεθος του CDC, μπορεί επίσης να εκμεταλλευτεί την αντιπαράθεση στο Κογκρέσο για να απολύσει μόνιμα υπαλλήλους που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές της κυβέρνησης Τραμπ.

«Ο οργανισμός έχει πρόβλημα, και πρέπει να το διορθώσουμε — και το διορθώνουμε. Μπορεί να σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να εργάζονται εκεί πια», δήλωσε ο Kennedy στην εκπομπή “Fox & Friends” του Fox News στα τέλη Αυγούστου.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

HΠΑ στρατός istock

Το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων (VA) δεν επηρεάζεται τόσο όσο άλλες υπηρεσίες, χάρη σε χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο. Τα επιδόματα προς τους βετεράνους θα συνεχίσουν να αποδίδονται, και τα ιατρικά ραντεβού στα κέντρα υγείας του VA δεν θα διακοπούν.

Ωστόσο, οι αρμόδιοι διακόπτουν διάφορες τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης, όπως τη Γραμμή Πληροφοριών για το GI Bill, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα χρηματοδότησης. Τα περιφερειακά γραφεία παροχών του VA θα είναι κλειστά και οι προσπάθειες δημόσιας ενημέρωσης θα σταματήσουν.

Τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και βοήθειας στη μετάβαση στην πολιτική ζωή θα ανασταλούν επίσης.

Οι ταφές σε κοιμητήρια βετεράνων θα συνεχιστούν, αλλά το προσωπικό του υπουργείου δεν θα τοποθετεί μόνιμες ταφόπλακες ούτε θα συντηρεί τους χώρους αυτών των νεκροταφείων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο Τραμπ έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής του την παραγωγή ορυκτών καυσίμων — και δεν επιτρέπει στο shutdown να το σταματήσει αυτό.

Ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών περικόπτει τα δύο τρίτα του προσωπικού από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και το Γραφείο του Υπουργού, οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις άδειες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και με λειτουργίες εξόρυξης άνθρακα, συνεχίζουν να εργάζονται.

Το Bureau of Land Management, το οποίο επιβλέπει εκατομμύρια στρέμματα ομοσπονδιακής γης, έχει χαρακτηρίσει αυτούς τους υπαλλήλους ως απαραίτητους, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το σχέδιο.

Όσοι επεξεργάζονται αιτήσεις για άδειες γεώτρησης, δικαιώματα διέλευσης για έργα ορυκτών καυσίμων, ή εργάζονται σε θέματα κρίσιμων ορυκτών ή άνθρακα, θεωρούνται επίσης απαραίτητοι.

Το shutdown αναστέλλει επίσης τις περισσότερες επιθεωρήσεις επιβολής κανόνων και κανονιστικές εργασίες που διενεργεί η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), επιβραδύνοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να καταργήσει περιβαλλοντικούς κανονισμούς για το κλίμα.

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ

Πολλές από τις υπηρεσίες που βοηθούν τον Τραμπ στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και τους δασμούς φαίνεται να παραμένουν ανεπηρέαστες από τη νέα διακοπή χρηματοδότησης.

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) δημοσίευσε το σχέδιό του την Τρίτη το απόγευμα, δηλώνοντας ότι δεν θέτει σε άδεια κανέναν από τους 237 μόνιμους υπαλλήλους του — τουλάχιστον προς το παρόν. Το γραφείο χρησιμοποιεί κεφάλαια που δεν εξαρτώνται από τις ετήσιες πιστώσεις του Κογκρέσου.

Εικόνα αρχείου Istock

Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την είσπραξη δασμών, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP), επίσης συνεχίζει να λειτουργεί.

Το Υπουργείο Εμπορίου, το οποίο παίζει βασικό ρόλο στην προώθηση των αμερικανικών εξαγωγών και την επιβολή της εμπορικής πολιτικής, διατηρεί περίπου το 20% του προσωπικού του, με τις υποχρεωτικές άδειες να επηρεάζουν τομείς όπως η μετεωρολογία, το κλίμα και τα προγράμματα επιβολής του νόμου.

Ακόμα και το πιο “άγνωστο” Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) διατηρεί 336 από τους 445 υπαλλήλους του, κάτι που δείχνει ότι η εποπτεία των εξαγωγικών ελέγχων και οι δεκάδες ενεργές έρευνες που μπορεί να οδηγήσουν σε δασμούς ανά κλάδο, συνεχίζονται κανονικά.

ΤΡΟΦΙΜΑ

Οι επιθεωρητές ασφάλειας τροφίμων του Υπουργείου Γεωργίας, που εργάζονται σε σφαγεία κρέατος και πουλερικών, θα παραμείνουν στις θέσεις τους — χωρίς να πληρώνονται.

Ο FDA, που επιβλέπει περίπου το 80% της τροφικής αλυσίδας των ΗΠΑ, θα χρειαστεί να αναθεωρήσει δραστικά την προληπτική του εργασία για την ασφάλεια τροφίμων. Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος του 2018–2019, ο FDA μπορούσε να ανταποκριθεί σε κρούσματα τροφιμογενών ασθενειών, αλλά έπρεπε να αναβάλει προληπτικούς ελέγχους.

Ένα σημαντικό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας βρίσκεται επίσης στα πρόθυρα εξάντλησης. Το Ειδικό Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (WIC) — που παρέχει φρούτα, λαχανικά, βρεφικό γάλα και υποστήριξη θηλασμού σε περίπου 7 εκατομμύρια χαμηλόμισθες εγκύους και λεχώνες — έχει μόνο 150 εκατ. δολάρια διαθέσιμα σε αποθεματικά κεφάλαια, που αναμένεται να εξαντληθούν μέσα σε μία εβδομάδα.

Αν και ορισμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να στηρίξουν προσωρινά το πρόγραμμα με δικά τους κονδύλια, πολλές θα αναγκαστούν να απορρίψουν αιτήσεις ή να διακόψουν την παροχή βοήθειας.

“ΜΑΧΕΣ” ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) — ο οργανισμός που βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών υποθέσεων κατά των τεχνολογικών κολοσσών — σκοπεύει να θέσει σε άδεια όλους τους υπαλλήλους της εκτός από τους επιτρόπους και μια μικρή ομάδα αναγκαίων εργαζομένων, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της.

Στο παρελθόν, η FTC είχε εξασφαλίσει αρκετή χρηματοδότηση ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί για έως και τρεις εβδομάδες σε περίπτωση shutdown. Ωστόσο, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αρνήθηκε να σχολιάσει εάν υπάρχει παρόμοιο «περιθώριο» φέτος.

Οι δικηγόροι που ασχολούνται με ενεργές υποθέσεις, όπως η αντιμονοπωλιακή αγωγή κατά της Amazon και η αγωγή κατά της Ticketmaster, θα χρειαστεί να ζητήσουν αναστολή ακροαματικών διαδικασιών και προθεσμιών.

Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των υπαλλήλων που τίθενται σε άδεια θα εξαρτηθεί από το πόσες υποθέσεις θα πάρουν αναβολή.

Το Κέντρο Καταναλωτή της FTC, που διαχειρίζεται χιλιάδες παράπονα και ερωτήσεις πολιτών κάθε εβδομάδα, σταματά επίσης τη λειτουργία του.

ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η κορυφαία υπηρεσία κυβερνοασφάλειας των ΗΠΑ σχεδόν “αδειάζει” λόγω του κυβερνητικού «shutdown» .

Σύμφωνα με ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που καταρτίστηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), λιγότεροι από 900 από τους περίπου 2.500 εργαζόμενους της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) εξαιρούνται από τις υποχρεωτικές άδειες.

Οι περικοπές έρχονται λίγο μετά από μαζικές αποχωρήσεις στην CISA, καθώς περίπου το ένα τρίτο των εργαζομένων έχει αποχωρήσει φέτος λόγω περικοπών που καθοδηγήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας (DOGE).