Παρέμβαση Ομπάμα για τις εκλογές: Καλεί τους Αφροαμερικανούς άνδρες να “αφήσουν τις δικαιολογίες”

Σε μια οργισμένη του ομιλία ο Μπαράκ Ομπάμα κάλεσε τους αφροαμερικανούς, άνδρες ψηφοφόρους που “ίσως δεν τους αρέσει η ιδέα να έχουν γυναίκα πρόεδρο” να αφήσουν τις δικαιολογίες και να στηρίξουν την Κάμαλα Χάρις.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε την Πέμπτη (10/10) την πιο προσωπική και οργισμένη ομιλία του μέχρι σήμερα κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο, όπως είπε, βρίσκεται υπό την εξουσία ενός ανθρώπου που, κατά τη γνώμη του, την περασμένη εβδομάδα παραβίασε την εμπιστοσύνη των Αμερικανών που είχαν πληγεί από δύο καταστροφικούς τυφώνες.

«Η ιδέα του να προσπαθείς σκόπιμα να εξαπατήσεις ανθρώπους στις πιο απελπισμένες και ευάλωτες στιγμές τους – η ερώτησή μου είναι, πότε αυτό έγινε αποδεκτό;» είπε ο Ομπάμα σύμφωνα με το CNN, αναφερόμενος στα ψέματα του Τραμπ σχετικά με το ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρνείται βοήθεια σε περιοχές «Ρεπουμπλικανών» ή ότι «αποστραγγίζει τη βοήθεια για να τη δώσει σε παράτυπους μετανάστες».

Όταν το πλήθος άρχισε να χειροκροτεί, τους διέκοψε απότομα. «Δεν ψάχνω χειροκροτήματα αυτή τη στιγμή!» είπε με φωνή γεμάτη συναίσθημα, προτού ρωτήσει τους Ρεπουμπλικάνους και τους συντηρητικούς που συμπορεύονται με τον Τραμπ, «Πότε αυτό έγινε αποδεκτό; Γιατί να το δεχόμαστε;»

Ο Μπαράκ Ομπάμα, στην πρώτη του εμφάνιση στην προεκλογική εκστρατεία για την Καμάλα Χάρις, μίλησε σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια όπως επίσης και σε εκδήλωση για τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους, όπου παρότρυνε ιδιαίτερα τους άνδρες να στηρίξουν την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Απευθυνόμενος σε ένα ενθουσιώδες πλήθος στο Πίτσμπουργκ, έκανε σαφείς αντιθέσεις τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και χαρακτήρα, καυτηριάζοντας τον Τραμπ και επαινώντας την Καμάλα Χάρις σε αμφότερα τα μέτωπα. Παρουσίασε τον διάδοχό του ως τη «μασκότ» μιας επικίνδυνης και ολοένα πιο σκληρής εκδοχής της χώρας. Στο παρελθόν, ο Ομπάμα έχει απολαύσει να κοροϊδεύει και να επικρίνει τον Τραμπ, αλλά η ομιλία και η παρουσίασή του την Πέμπτη ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές και συναισθηματικά έντονες.

«Αν είχατε έναν συγγενή που συμπεριφερόταν όπως ο Τραμπ, μπορεί να τον αγαπούσατε ακόμα, αλλά θα του λέγατε, ‘Έχεις πρόβλημα’, και σίγουρα δεν θα τον βάζατε υπεύθυνο για τίποτα», δήλωσε ο Ομπάμα. «Κι όμως, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ψέματα, εξαπατά, ή δείχνει απόλυτη περιφρόνηση για το Σύνταγμά μας, όταν αποκαλεί τους αιχμαλώτους πολέμου ‘ηττημένους’ ή τους συμπολίτες μας ‘παράσιτα’, οι άνθρωποι βρίσκουν δικαιολογίες γι’ αυτό.»

Στρέφοντας την προσοχή του στους ψηφοφόρους που εξέφρασαν ανησυχίες για την πιθανή επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και σε όσους ίσως δεν παρακολουθούν στενά την προεκλογική εκστρατεία, ο Ομπάμα έκανε μια ξεκάθαρη έκκληση για δράση.

Σε σχόλιά του που απευθύνονταν ειδικά στους αφροαμερικανούς άνδρες στην κρίσιμη αυτή πολιτεία, ο Ομπάμα έθεσε το ερώτημα για την απροθυμία τους να την ψηφίσουν, απροθυμία που αποτυπώθηκε σε μια δημοσκόπηση της NAACP του Σεπτεμβρίου και έδειξε ότι πάνω από το ένα τέταρτο των Αφροαμερικανών ανδρών κάτω των 50 ετών σχεδιάζουν να ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχουμε δει ακόμη την ίδια ενέργεια και συμμετοχή από όλες τις γειτονιές και κοινότητές μας, όπως όταν ήμουν υποψήφιος. Τώρα, θέλω να πω ότι αυτό φαίνεται να είναι πιο έντονο στους αδερφούς μας», δήλωσε ο Ομπάμα και συνέχισε:

«Βρίσκετε κάθε είδους λόγους και δικαιολογίες. Έχω πρόβλημα με αυτό. Μέρος μου με κάνει να σκέφτομαι ότι, ίσως, δεν σας αρέσει η ιδέα να έχουμε μια γυναίκα πρόεδρο, και ψάχνετε άλλες εναλλακτικές και λόγους γι’ αυτό».

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση και το σύστημα δεν λειτουργεί υπέρ μας, εκείνοι είναι που βγαίνουν στους δρόμους, διαδηλώνουν και αγωνίζονται.»

Αργότερα το βράδυ, στο Fitzgerald Field House στο Πίτσμπουργκ, όπου χιλιάδες άτομα φάνηκε να παρακολουθούν την εκδήλωση, ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος κάλεσε τους κατοίκους της κρίσιμης πολιτείας να ψηφίσουν την Καμάλα Χάρις, καθώς και άλλους Δημοκρατικούς υποψηφίους όπως τον γερουσιαστή της Πενσυλβάνια, Μπομπ Κέισι.

«Χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο που πραγματικά νοιάζεται για την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση της ζωής σας, και αυτό θα κάνει η Καμάλα Χάρις», είπε ο Ομπάμα. «Και για να την βοηθήσουμε να το πετύχει, θα χρειαστεί μια Γερουσία γεμάτη με σοβαρούς δημόσιους λειτουργούς, όπως ο Μπομπ Κέισι».

Με 19 εκλεκτορικές ψήφους, η Πενσυλβάνια είναι καθοριστική για να κερδίσει κάποιος υποψήφιος τις εκλογές. Πρόσφατες έρευνες που δημοσιεύθηκαν από το Πανεπιστήμιο Quinnipac έδειξαν ότι η Καμάλα Χάρις προηγείται στην Πενσυλβάνια, αλλά οι δημοσκοπήσεις μεταξύ της αντιπροέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν κοντά.

Η πολιτεία ενδέχεται επίσης να καθορίσει τον έλεγχο της Γερουσίας: ο Μπομπ Κέισι, για παράδειγμα, είναι υποψήφιος για επανεκλογή και αντιμετωπίζει έναν καλά χρηματοδοτούμενο Ρεπουμπλικανό αντίπαλο.

Ο Ομπάμα και η Χάρις, όπως τονίζει ο Guardian, στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις πολιτικές τους εκστρατείες εδώ και χρόνια, και στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος τον Αύγουστο, ο πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του προσπάθησαν να παρουσιάσουν την Χάρις ως διάδοχο του κινήματός τους. Η Χάρις ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της δύσκολης προσπάθειας του Ομπάμα ενάντια στην Χίλαρι Κλίντον, ξεκινώντας το 2007, όταν χτυπούσε πόρτες για λογαριασμό του πριν τις προκριματικές εκλογές στην Αϊόβα. Το 2010, όταν η Χάρις ήταν υποψήφια για τη θέση της γενικής εισαγγελέως της Καλιφόρνιας, ο Ομπάμα υποστήριξε την εκστρατεία της – την αποκάλεσε «μια πολύ, πολύ αγαπημένη μου φίλη».

Στο Πίτσμπουργκ την Πέμπτη, ο Ομπάμα αναγνώρισε την απογοήτευση των Αμερικανών ψηφοφόρων για τον πληθωρισμό, την ανάκαμψη από την πανδημία του Covid και άλλα ζητήματα – ενώ κατηγόρησε τον Τραμπ και επαίνεσε το πρόγραμμα της Χάρις.

«Αυτές οι εκλογές θα είναι δύσκολες γιατί υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες», είπε ο Ομπάμα. «Καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος θέλει να ταράξει τα νερά. Εννοώ, είμαι ο τύπος που μίλησε για ελπίδα και αλλαγή. Έτσι, κατανοώ την απογοήτευση του κόσμου. Μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί κάποιος να πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ταράξει τα νερά με τρόπο που να είναι καλός για εσάς.»

«Τα καλά νέα είναι ότι η Καμάλα Χάρις – δεν έχει απλά ιδέες για ένα σχέδιο. Έχει πραγματικό σχέδιο για να βελτιώσει τη ζωή σας.»

Αναφερόμενος στο μήνυμα που μοιράστηκε νωρίτερα με τους Αφροαμερικανούς ψηφοφόρους, ο Ομπάμα πρόσθεσε: «Λυπάμαι, κύριοι, το έχω παρατηρήσει αυτό, ειδικά με κάποιους άνδρες που φαίνεται να πιστεύουν ότι η συμπεριφορά του Τραμπ – να εκφοβίζει και να υποτιμά τους άλλους – είναι ένδειξη δύναμης. Και είμαι εδώ για να σας πω: αυτό δεν είναι πραγματική δύναμη. Δεν ήταν ποτέ.»

«Η πραγματική δύναμη είναι να βοηθάς αυτούς που το χρειάζονται και να υπερασπίζεσαι όσους δεν μπορούν πάντα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αυτό είναι που θα έπρεπε να θέλουμε για τις κόρες μας και για τους γιους μας, και αυτό είναι που θέλω να δω σε έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.»

Πριν ανέβει στη σκηνή ο πρώην πρόεδρος, ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνιας, Τζος Σαπίρο, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους υποψηφίους για να είναι συνυποψήφιος της Καμάλα Χάρις, εξήρε το έργο του Δημοκρατικού Κόμματος στην πολιτεία, εστιάζοντας στην επέκταση του προγράμματος δωρεάν πρωινού και τις προσπάθειες για την πρόληψη της ένοπλης βίας, ενώ επέκρινε την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σε εθνικό επίπεδο. Παρότρυνε, μάλιστα, το κοινό να ψηφίσει για την επανεκλογή του Μπομπ Κέισι.

Ο ίδιος ο Κέισι μίλησε, εξηγώντας τη σημασία των επερχόμενων εκλογών και κατακρίνοντας τον αντίπαλό του, Ντέιβιντ Μακόρμικ. Σύμφωνα με έγγραφα που απέκτησε η Guardian, ο επιχειρηματίας Μακόρμικ, διηύθυνε το μεγαλύτερο hedge fund στον κόσμο, το οποίο διαχειριζόταν και συμβούλευε κεφάλαια που κατείχαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ρωσικό χρέος.

«Αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι από άλλες πολιτείες ξοδεύουν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια για να με νικήσουν σε αυτή την κούρσα. Λοιπόν, έχω νέα για αυτούς τους δισεκατομμυριούχους. Θα νικήσω τον Ντέιβιντ Μακόρμικ και θα νικήσω και αυτούς τους δισεκατομμυριούχους», δήλωσε ο Κέισι.

Η εμφάνιση του Ομπάμα έρχεται τη στιγμή που δημοκρατικοί εκπρόσωποι πραγματοποιούν εκστρατείες υπέρ της Χάρις σε κρίσιμες πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή την εβδομάδα, η προεκλογική εκστρατεία της Χάρις επιβεβαίωσε ότι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος Τιμ Γουόλζ θα βρεθεί στο Ουισκόνσιν, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον θα περιοδεύσει στις νότιες πολιτείες της Τζόρτζια και της Βόρειας Καρολίνας, ενώ ο γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις στο Μίσιγκαν. Παράλληλα, η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα επανεκκίνησε το πρόγραμμα Party at the Polls, το οποίο αποτελεί μέρος της μη κομματικής πρωτοβουλίας της, When We All Vote.