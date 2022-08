Pat Carroll: Πέθανε η ηθοποιός που έγινε γνωστή ως φωνή της Ούρσουλα στη "Μικρή Γοργόνα"

"Σίγησε" η φωνή της "Ούρσουλα", της κακιάς μάγισσας της θάλασσας στην ταινία κινουμένων σχεδίων "Η μικρή Γοργόνα", πίσω από την οποία βρισκόταν η Αμερικανίδα ηθοποιός Pat Carroll (Πατ Κάρολ).

Η γνωστή κωμική ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 95 ετών στο σπίτι της στο Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης, το περασμένο Σάββατο, μετά από μία περιπέτεια της υγείας της με πνευμονία, σύμφωνα με την κόρη της, η οποία επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο The Hollywood Reporter.

Η Pat Carroll, όπως αναφέρει το TMZ, έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Ούρσουλα, εχθρού της Άριελ, στην επιτυχημένη ταινία της Disney του 1989, ωστόσο πριν από αυτό υπήρξε βετεράνος στις κωμικές σειρές, πρωταγωνιστώντας μεταξύ άλλων στα "The Danny Thomas Show", "The Mickey Rooney Show," "The Red Skelton Hour", "Getting Together", "Busting Loose", "Galaxy High School", "Too Close for Comfort", "Foofur", "She's the Sheriff" και πολλά άλλα.

Η Κάρολ πέρα από τις τακτικές εμφανίσεις της σε παιχνίδια και talk show, πραγματοποίησε επίσης πολλές guest εμφανίσεις σε εμβληματικές σειρές, καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ενώ το χιούμορ και η εκκεντρική προσωπικότητά της έκλεβε τις εντυπώσεις τόσο στο κοινό όσο και στους εκάστοτε οικοδεσπότες.

Είχε βραβευτεί με ένα Grammy, ένα Emmy για το "Caesar’s Hour", ενώ είχε πολλές διακρίσεις και για το θεατρικό της έργο.

