Paul Grant: Πέθανε ο ηθοποιός των "Star Wars" και "Harry Poter"

Σε ηλικία 56 ετών πέθανε ο ηθοποιός Paul Grant, που είχε γίνει ευρέως γνωστός για τη συμμετοχή του στις ταινίες "Star Wars" και "Harry Poter".

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το skynews ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Ewok στο "Return of the Jedi" και τον καλικάντζαρο στο "Harry Potter and the Philosopher's Stone", κατέρρευσε ενώ βρισκόταν έξω από έναν σιδηροδρομικό σταθμό στο Λονδίνο.

"Στείλαμε ένα πλήρωμα ασθενοφόρου και έναν γιατρό, παραλάβαμε έναν άνδρα από το σημείο και τον πήγαμε στο νοσοκομείο κατά προτεραιότητα", ανέφεραν οι διασώστες.

Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο, ο Paul Grant διαγνώστηκε εγκεφαλικά νεκρός και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη.

Ωστόσο, χθες (19/03) η οικογένεια του ηθοποιού επιβεβαίωσε ότι πέθανε, αφού απενεργοποιήθηκε η μηχανική υποστήριξη.

Η κόρη του Grant, η 28χρονη Sophie Jayne Grant, από το Peterborough, δήλωσε συντετριμμένη.

"Ο μπαμπάς μου ήταν θρύλος με πολλούς τρόπους. Έφερνε πάντα ένα χαμόγελο και το γέλιο στα χείλη όλων. Θα έκανε τα πάντα για οποιονδήποτε και ήταν τεράστιος οπαδός της Άρσεναλ. Αγαπούσε πολύ τις κόρες και τον γιο του και την σύντροφό του Maria. Μπαμπά μου σε αγαπώ τόσο πολύ, αναπαύσου", πρόσθεσε.

