Peaky Blinders: Πέθανε ο ηθοποιός Karl Shiels

Πέθανε σε ηλικία 47 ετών ο ηθοποιός Karl Shiels. Ο Ιρλανδός ηθοποιός έγινε γνωστός μέσα από τη σαπουνόπερα "Fair City", ενώ έπαιξε, μεταξύ άλλων, στη δημοφιλή δραματική σειρά εποχής "Peaky Blinders". Ο Shiels "έφυγε" από τη ζωή την Κυριακή το βράδυ, αν και μερικές ώρες πριν είχε εμφανιστεί στην τηλεόραση. Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν ακόμη γνωστά.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η μάνατζέρ του, Lisa Richards, η οποία σε ανακοίνωσή της εξέφρασε τη λύπη της. Μεταξύ άλλων, η Lisa Richards, ανέφερε: "Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, αλλά σήμερα οι σκέψεις μας είναι με τη σύντροφό του, Laura και την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη μητέρα τους, Dearbhla και τους πολλούς στενούς φίλους του".

Ο αγαπητός ηθοποιός, που ξεκίνησε ως ηλεκτρολόγος, αλλά στράφηκε στην υποκριτική τη δεκαετία του 1990, συμμετείχε σε πολλές αξιόλογες παραγωγές, όπως η ταινία "Batman begins", αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές όπως: "Foyles War", "Doctors", "Into the Badlands" και "The Tudors".

Ο Shiels πήρε, μάλιστα, βραβείο "Καλύτερου Ηθοποιού" στα τηλεοπτικά βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Ιρλανδίας το 2016, ενώ ήταν, επίσης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Theatre Upstairs στο Δουβλίνο και πρωταγωνίστησε σε θεατρικά έργα σε διάσημα θέατρα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως τα Royal Court και Bush theatre.