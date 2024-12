Πέθανε η Linda Lavin, η “Alice” του αμερικανικού sitcom, σε ηλικία 87 ετών

Η βραβευμένη με Tony ηθοποιός Linda Lavin, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, από επιπλοκές που σχετιζόταν με τον πρόσφατα διαγνωσμένο καρκίνο του πνεύμονα από τον οποίο έπασχε.

Η Linda Lavin, η βραβευμένη με Tony ηθοποιός που έγινε σύμβολο της εργατικής τάξης μέσα από τον ρόλο της ως σερβιτόρα στο δημοφιλές τηλεοπτικό sitcom Alice, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Η Lavin πέθανε την Κυριακή στο Λος Άντζελες από επιπλοκές που σχετίζονταν με τον πρόσφατα διαγνωσμένο καρκίνο του πνεύμονα, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της, Bill Veloric.

Γεννημένη στο Πόρτλαντ του Μέιν, η Lavin κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο στο Μπρόντγουεϊ όσο και στη μικρή οθόνη. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας της στην τηλεόραση ήρθε το 1976, όταν πρωταγωνίστησε στη σειρά Alice, μια προσαρμογή της ταινίας του Martin Scorsese Alice Doesn’t Live Here Anymore. Η Lavin υποδύθηκε την Alice Hyatt, μια χήρα μητέρα που προσπαθούσε να μεγαλώσει τον γιο της δουλεύοντας σε έναν οδικό diner κοντά στο Φοίνιξ.

Η σειρά, η οποία προβλήθηκε από το 1976 έως το 1985, άφησε εποχή τόσο για τις ερμηνείες όσο και για την κεντρική θεματολογία της, που ανέδειξε τη δύναμη των εργαζόμενων γυναικών. Χαρακτηριστικό σημείο της επιτυχίας της σειράς ήταν το τραγούδι τίτλων “There’s a New Girl in Town”, που ερμήνευσε η ίδια η Lavin, καθώς και η ατάκα “Kiss my grits,” που έγινε catchphrase.

Παράλληλα με την τηλεοπτική της επιτυχία, η Lavin σημείωσε σημαντική πορεία στο θέατρο. Το 1987 κέρδισε το βραβείο Tony Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο έργο Broadway Bound του Neil Simon. Στη διάρκεια της καριέρας της, απέσπασε πολυάριθμες υποψηφιότητες για Tony, ενώ το έργο της τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση ξεχώρισε για τη μοναδική της ικανότητα να ισορροπεί το δράμα και την κωμωδία.

Μέχρι πρόσφατα, η Lavin συνέχιζε να εργάζεται, με συμμετοχές σε σειρές όπως το No Good Deed του Netflix και το Mid-Century Modern του Hulu.

Η Lavin άφησε το αποτύπωμά της στον κόσμο της ψυχαγωγίας με μια καριέρα που κράτησε δεκαετίες, από τη σκηνή του Μπρόντγουεϊ μέχρι την τηλεοπτική και κινηματογραφική βιομηχανία. Τα λόγια του θεατρικού συγγραφέα Paul Rudnick αποτυπώνουν το μεγαλείο της: “Ήταν μια πραγματική ιδιοφυΐα, με βαθιά συναισθηματικότητα και μοναδικό χιούμορ. Ένα είδωλο που δεν απογοήτευσε ποτέ το κοινό της.”