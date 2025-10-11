Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Ντάιαν Κίτον

Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Ντάιαν Κίτον. Η φήμη της εκτοξεύτηκε όταν ερμήνευσε τον ρόλο της Κέι Κορλεόνε στον “Νονό” ενώ πήρε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το “Annie Hall”.

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 79 ετών η σπουδαία ηθοποιός Ντάιαν Κίτον.

Εκπρόσωπος της οικογένειας της Κίτον επιβεβαίωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι η ηθοποιός πέθανε και ότι δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

Ο αυτοσαρκασμός της, το ταλέντο της στην κωμωδία και το μοναδικό της στυλ – σπάνια εμφανιζόταν χωρίς καπέλο, ζιβάγκο ή γραβάτα και φαρδύ παντελόνι – την έκαναν μοναδική και αδύνατο να την αντιγράψει κανείς, γράφει ο Guardian.

Η Κίτον έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το 1970. Η φήμη της εκτοξεύτηκε όταν ερμήνευσε τον ρόλο της Κέι Κορλεόνε στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα Ο νονός (The Godfather, 1972) δίπλα στους Μάρλον Μπράντο και Αλ Πατσίνο.

Κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του 1977 “Annie Hall” ενώ είχε και άλλες υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες Reds (1981), Marvin’s Room (1996) και Something’s Gotta Give (2003).

Η μακρόχρονη καριέρα της περιλάμβανε ταινίες όπως The First Wives Club, πολλές συνεργασίες με τη σκηνοθέτιδα Νάνσι Μάγερς και τη σειρά ταινιών Book Club.

Δράματα όπως τα Looking for Mr Goodbar, Shoot the Moon και The Good Mother την καθιέρωσαν ως ηθοποιό που δεν φοβόταν να παίξει δύσκολους και αντιπαθητικούς χαρακτήρες.

Η Ντάιαν Κίτον γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 ως Ντάιαν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά.

Το 2017, της απονεμήθηκε βραβείο για τη συνολική προσφορά της από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Εκεί τραγούδησε το Seems Like Old Times, το τραγούδι που ερμηνεύει ο χαρακτήρας της στην ταινία Annie Hall.

Το Δεκέμβριο του 2024 η Κίτον κυκλοφόρησε το πρώτο της single, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τίτλο First Christmas.

Η μάχη με τη βουλιμία

Το 2017, η σπουδαία ηθοποιός είχε μιλήσει στο PEOPLE για τη μάχη της με τη βουλιμία, μετά από σχόλιο σκηνοθέτη παράστασής της που της είπε ότι έπρεπε να χάσει βάρος, αν και δεν τον κατηγορούσε για την ασθένειά της.

“Ήταν μια ψυχική ασθένεια. Έγινα ειδική στο να κρύβω. Να κρύβω κάθε στοιχείο — πώς διασφαλίζεις ότι κανείς δεν θα το μάθει; Ζεις μια ζωή πολύ παράξενη. Ζεις ένα ψέμα” είχε πει για την ασθένειά της.

Τελικά ανέρρωσε αλλά η βουλιμία, όπως έχει πει, της στέρησε και τη δυνατότητα να απολαύσει τον χρόνο της στο Μπρόντγουεϊ.

“Από τις ελάχιστες γεροντοκόρες που έκανε ταινίες χωρίς να παντρευτεί”

“Πιστεύω ότι είμαι μια από τις ελάχιστες γεροντοκόρες που έκανε ταινίες χωρίς να παντρευτεί”, έλεγε με το μοναδικό της χιούορ η Κίτον η οποία έζησε μεγάλους έρωτες με σταρ όπως ο Γουόρεν Μπίτι ή ο Αλ Πατσίνο. “Αν με ρωτούσατε πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα παντρευτεί κάποιον που είχε μεγάλη σημασία για μένα, θα σας έλεγα ότι ίσως έχασα κάτι, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλα“.