Πέθανε η τραγουδίστρια της soul, funk και R&B, Μπέτι Ράιτ

Η Μπέτι Ράιτ, Αμερικανίδα βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια της soul, funk και R&B πέθανε σε ηλικία 66 ετών.

Η τραγουδίστρια πέθανε στο σπίτι της, στο Μαϊάμι την Κυριακή, μετέδωσαν τα αμερικανικά ΜΜΕ. Ο Στιβ Γκρίνμπεργκ της S-Curve Records δήλωσε στους New York Times ότι η Μπέτι Ράιτ είχε διαγνωστεί με καρκίνο το φθινόπωρο.

Η Μπέτι Ράιτ γεννήθηκε στο Μαϊάμι και μεγάλωσε τραγουδώντας στο γκόσπελ συγκρότημα της οικογένειάς της Echoes of Joy. Κατά τα εφηβικά της χρόνια, ξεκίνησε καριέρα ως τραγουδίστρια κάνοντας φωνητικά σε άλλους καλλιτέχνες και κυκλοφόρησε το πρώτο της single ως σόλο τραγουδίστρια το 1967.

Το πρώτο της άλμπουμ «My First Time Around» κυκλοφόρησε από την ATCO το 1968 και περιελάμβανε την πρώτη της επιτυχία στο top 40 chart «Girls Can’t Do What the Guys Do».

Το «Clean Up Woman» του 1971 είναι αναμφισβήτητα το πιο γνωστό τραγούδι της, συνδυασμός στοιχείων funk, soul και R&B και ο ρυθμός του χρησιμοποιήθηκε ευρέως από καλλιτέχνες για δεκαετίες.

Με μέλη των K.C. and the Sunshine Band έγραψαν μαζί την επιτυχία του 1975

«Where is the Love», η οποία της χάρισε Grammy Καλύτερου R&B Τραγουδιού.

Έκανε φωνητικά σε δίσκους των Στίβι Γουόντερ, Ντέιβιντ Μπερν, Τζίμι Κλιφ, Γκλόρια Εστεφαν, Άλις Κούπερ και πολλών άλλων.

Η φωνή της είχε σταθερή θέση στον κόσμο του hip-hop, συνεργάστηκε με τους Diddy, Nas, Rick Ross και τραγούδησε τη μελωδία των Rolling Stones στο κομμάτι Tha Carter III του Lil Wayne «Playing With Fire».

Η Μπέτι Ράιτ ήταν επίσης παραγωγός και μέντορας νεότερων καλλιτεχνών.

Συμμετείχε στο άλμπουμ Mama's Gun του 2000 της Erykah Badu και το 2006 ήταν δασκάλα φωνητικής στο μουσικό ριάλιτι σόου του Diddy, Making the Band.

Το 2016, συνεργάστηκε με τους DJ Khaled, Kendrick Lamar και Big Sean στο τραγούδι "Holy Key".

Το τελευταίο άλμπουμ της ήταν το "Betty Wright: The Movie" του 2011 το οποίο ήταν μια συνεργασία με τους The Roots.

Ο Τζον Λέτζεντ έγραψε στο Twitter ότι η Ράιτ «ήταν πάντα τόσο στοργική και χαρισματική σε νεότερους καλλιτέχνες. Θα μας λείψει».