Πέθανε ο κορυφαίος ηθοποιός Ρούτγκερ Χάουερ

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο γνωστός ηθοποιός Ρούτγκερ Χάουερ, έπειτα από σύντομη ασθένειά του. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Ρούτγκερ Χάουερ πέθανε στο σπίτι του στις 19 Ιουλίου και κηδεύτηκε σήμερα, Τετάρτη.

Ο Ολλανδός ηθοποιός είχε μια μακρά πορεία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ενώ έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του ως Roy Batty στο πλευρό του Χάρισον Φορντ, στην εμβληματική ταινία "Blade Runner" το 1982.

Η εντυπωσιακή καριέρα του ξεκίνησε το 1969 στην ολλανδική τηλεοπτική σειρά "Floris", ενώ μερικές ακόμη σημαντικές ερμηνείες του ήταν ως Navarre στην περιπέτεια Ladyhawke (1985) και ως John Ryder στο θρίλερ The Hitcher (1986).

Έπαιξε, επίσης, στις ταινίες "Flesh+Blood", "Blind Fury", "Escape from Sobibor" (κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για β ανδρικό ρόλο), "Nighthawks", "Wedlock", "Sin City", "Confessions of a Dangerous Mind", "The Osterman Weekend", "The Blood of Heroes", "Batman Begins", "Hobo with a Shotgun" και άλλες.

Πέραν της υποκριτικής και των κινηματογραφικών ταινιών, ο Χάουερ έδωσε τη φωνή του στον πρωταγωνιστή του βιντεοπαιχνιδιού επιστημονικής φαντασίας Observer, Daniel Lazarski, ενώ ίδρυσε το Rutger Hauer Starfish Association, έναν οργανισμό ευαισθητοποίησης για το AIDS.