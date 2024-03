Πέθανε ο Mark Dodson, η φωνή πίσω από το Star Wars και τα Gremlins

Ο ηθοποιός Mark Dodson είχε δανείσει τη φωνή του σε αγαπημένους χαρακτήρες επιστημονικής φαντασίας. Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος ήταν ο Salacious Crumb στο Star Wars.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών ο Mark Dodson, ο ηθοποιός που δάνεισε τη φωνή του σε πολλούς αγαπημένους χαρακτήρες επιστημονικής φαντασίας και βιντεοπαιχνιδιών.

Ο ηθοποιός του Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, βρισκόταν στο Evansville της Indiana για το Horror Con, όταν υπέστη «καρδιακή προσβολή», όπως δήλωσε η κόρη του στο TMZ.

Ο Dodson ήταν πολύ γνωστός στη βιομηχανία για την ικανότητά του να δημιουργεί πολλούς χαρακτήρες με τη φωνή του.

Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος ήταν ο ανατριχιαστικός Salacious Crumb στο Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi του 1983, και αργότερα ως έγινε γνωστός ως ewoks στην ομώνυμη ταινία, Ewoks: The Battle for Endor.

Στη συνέχεια έδωσε τη φωνή του Mogwai στην επιτυχημένη ταινία Gremlins του 1984.