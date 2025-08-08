Πέθανε ο θρυλικός αστροναύτης του Apollo 13, Τζιμ Λάβελ

Την τελευταία του πνοή στο Λέικ Φόρεστ του Ιλινόι άφησε ο Τζιμ Λάβελ, ο αστροναύτης που ηγήθηκε της αποστολής Apollo 13. Η ανακοίνωση της NASA.

Ο θρυλικός αστροναύτης της NASA, Τζιμ Λάβελ, ο οποίος διοίκησε την δραματική αποστολή Apollo 13 που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια προσελήνωσης το 1970, πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

Ο Λάβελ πέθανε στις 7 Αυγούστου στο Λέικ Φόρεστ του Ιλινόι, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA, όπως αναφέρει το CNN. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η οικογένεια του Λάβελ ζήτησε ιδιωτικότητα, ενώ σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως είναι «λυπημένη που ανακοινώνει τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, πλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ James A. “Jim” Lovell, πιλότου και αξιωματικού του Ναυτικού, αστροναύτη, ηγέτη και εξερευνητή του διαστήματος».

«Είμαστε απίστευτα περήφανοι για την εκπληκτική του ζωή και τα επιτεύγματα της καριέρας του, με αποκορύφωμα την θρυλική του ηγεσία στην πρωτοποριακή εξερεύνηση του διαστήματος από τον άνθρωπο», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωσή της. «Όμως, για εμάς, ήταν ο Μπαμπάς, ο Παππούς και ο Ηγέτης της οικογένειάς μας. Πάνω απ’ όλα, ήταν ο Ήρωάς μας. Θα μας λείψει η αδιάκοπη αισιοδοξία του, το χιούμορ του και ο τρόπος που μας έκανε να νιώθουμε πως μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο. Ήταν πραγματικά μοναδικός».

Ο Λάβελ ήταν ήδη ευρέως γνωστός μεταξύ των αστροναυτών της NASA, έχοντας ταξιδέψει στο διάστημα με τις αποστολές Gemini 7, Gemini 12 και Apollo 8, προτού επιλεγεί να διοικήσει την αποστολή Apollo 13, η οποία θα αποτελούσε την τρίτη επιτυχημένη επανδρωμένη προσελήνωση της NASA.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μοιραίας αποστολής — στην οποία συμμετείχαν επίσης οι αστροναύτες Τζον Σουίγκερτ Τζούνιορ και Φρεντ Χέιζ Τζούνιορ — μια δεξαμενή οξυγόνου που βρισκόταν στο σέρβις μότζουλ του πληρώματος εξερράγη, ενώ βρίσκονταν περίπου 200.000 μίλια μακριά από τη Γη.

Ο Λάβελ μετέφερε τα νέα στο κέντρο ελέγχου της αποστολής, λέγοντας: «Houston, we’ve had a problem here».

Με τη ζημιά να έχει ουσιαστικά θέσει εκτός λειτουργίας την πηγή ενέργειας και άλλα συστήματα υποστήριξης ζωής του πληρώματος, το Apollo 13 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει απότομα το ταξίδι προς την επιφάνεια της Σελήνης και να πραγματοποιήσει αρκετές καύσεις κινητήρων ώστε να κάνει τροχιά γύρω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης και να μπει σε πορεία επιστροφής προς τη Γη.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, ο υπηρεσιακός διαχειριστής της NASA, Σον Ντάφι, απέδωσε στον Λάβελ την «ήρεμη δύναμη υπό πίεση [που] βοήθησε να επιστρέψει το πλήρωμα με ασφάλεια στη Γη και επέδειξε την ταχύτητα σκέψης και την καινοτομία που καθοδήγησαν τις μελλοντικές αποστολές της NASA».