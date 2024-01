Πόλεμος στην Ουκρανία: Κινητά δονούνται, η είδηση φτάνει στον ΟΗΕ – Βίντεο ντοκουμέντο, δύο χρόνια μετά

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που οι πρέσβεις στον ΟΗΕ μαθαίνουν για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η αμηχανία και ο έντονος διάλογος ανάμεσα σε Ρώσο και Ουκρανό.

Ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σχεδόν δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας, αναμένεται να προβάλει το βράδυ της Δευτέρας το BBC με τίτλο “Putin vs the West: At War”.

Σε ένα αποκαλυπτικό τρέιλερ, το βρετανικό Μέσο παρουσιάζει τη στιγμή που τα τραγικά νέα φτάνουν στον ΟΗΕ, εν μέσω έκτακτης συνεδρίασης με στόχο την αποτροπή της κλιμάκωσης.

Κινητά δονούνται, αμηχανία, σιωπή…

“Τα νέα εξαπλώνονταν σαν φωτιά. Μπορούσες να ακούσεις τα κινητά που ήταν σε σίγαση να δονούνται. Ο Ρώσος συνάδελφος κοιτάζει το κινητό του, βλέπει τα νέα και προφανώς δεν του είχαν πει ότι η Ρωσία θα εισέβαλε στην Ουκρανία“, λέει η Βρετανίδα πρέσβειρα, Barbara Woodward.

“Ο Αντόνιο Γκουτέρες καθόταν δίπλα μου και με ρωτούσε τι γνώριζα. Του είπα ότι ήταν η πρώτη φορά που το άκουγα“, παραδέχεται ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Vasily Nebenzya.

“Περιμέναμε ότι η επίθεση θα γινόταν, αλλά όχι με τέτοιο θράσος όσο ήμασταν στην αίθουσα”, συμπληρώνει η Αμερικανίδα πρέσβειρα.

Η διένεξη ανάμεσα στον Ουκρανό και Ρώσο πρέσβη – “Μην με διακόπτεις”

Λίγο αργότερα, ο Ουκρανός πρεσβευτής πιέζει τον Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απαντήσεις και απαιτώντας να καλέσει τον ΥΠΕΞ της χώρας του: “Έχετε κινητό. Μπορείτε να καλέσετε τον Λαβρόφ αυτή τη στιγμή. Θέλετε να παίξω το βίντεο με τον πρόεδρό σας;”.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο οι τόνοι ανέβηκαν: “Μην με διακόπτετε!”, είπε στον Nebenzya, ο οποίος του απάντησε: “Κι εσείς μην μου απευθύνετε ερωτήσεις. Προχωρήστε στη δήλωσή σας”.

Για την ιστορία, τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Φεβρουαρίου 2022, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την εισβολή στη γειτονική Ουκρανία, προκαλώντας τη χειρότερη σύγκρουση στην ευρωπαϊκή ήπειρο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε ένα πλαίσιο αυξημένων εντάσεων με τη Δύση, ο ρώσος πρόεδρος ξεκίνησε τις εχθροπραξίες λίγο πριν από τις 06:00 το πρωί (05:00 ώρα Ελλάδας) με μια αιφνιδιαστική δήλωσή του στην τηλεόραση. Ο στόχος είναι “η αποστρατιωτικοποίηση και η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας”, υπογράμμιζε ο επικεφαλής του Κρεμλίνου, επαναλαμβάνοντας τις αβάσιμες κατηγορίες του για μια “γενοκτονία” ενορχηστρωμένη από την Ουκρανία στις ρωσόφωνες ανατολικές περιοχές της χώρας και καταγγέλλοντας μια “επιθετική” πολιτική του ΝΑΤΟ.

