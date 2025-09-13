Πολωνία: Λήξη συναγερμού για τα ρωσικά drones – “Παραμένουμε σε επιφυλακή”

Σε επαγρύπνηση παραμένει η Πολωνία μετά τον συναγερμό για ρωσικά drones. Σε επιχείρηση προχώρησε και η Ρουμανία.

Σε επιφυλακή και σε αυξημένη εγρήγορση παραμένει η Πολωνία μετά την απειλη ρωσικών drones νωρίτερα το Σάββατο (13/09).

Ειδικότερα, πολωνικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν τον πολωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας της απειλής επιθέσεων με ρωσικά drones στην γειτονική Ουκρανία, ενώ το αεροδρόμιο στην ανατολική πόλη Λούμπλιν της Πολωνίας έκλεισε, ανέφεραν οι πολωνικές αρχές.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα αεροπλάνα συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους από την Πολωνία.

«Αυτές οι ενέργειες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτονεύουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η Διοίκηση στην ανακοίνωσή της.

Στη συνέχεια, σε ανάρτηση που έκανε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τούσκ, ανέφερε ότι έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει, ενώ ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση στον αέρα και στο έδαφος. Παραμένουμε σε επιφυλακή» έγραψε στο X.

Επιχείρηση και από την Ρουμανία

Η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη το Σάββατο (13/09), όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Η Ρουμανία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει υποστεί επανειλημμένες πτώσεις θραυσμάτων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στη γείτονά της.

Το Σάββατο, απογείωσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 και προειδοποίησε τους πολίτες στην νοτιοανατολική κομητεία Τούλτσεα, κοντά στον Δούναβη και τα ουκρανικά σύνορά της, να αναζητήσουν κάλυψη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι τα αεροσκάφη εντόπισαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο, το οποίο ακολούθησαν μέχρι που έπεσε από τα ραντάρ 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του χωριού Τσίλια Βέτσε.

«Το drone δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεσο κίνδυνο για τον πληθυσμό», αναφέρει η ανακοίνωση.