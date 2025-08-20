Πώς θα μπορούσαν να εμπλακούν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία – 4 βασικά σενάρια

«Παζάρι» για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία ήταν μεταξύ των βασικών θεμάτων που συζητήθηκαν, το βράδυ της Δευτέρας (18/8), στον Λευκό Οίκο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το «πρώτο και πιο σημαντικό» αποτέλεσμα των συνομιλιών ήταν η δέσμευση των ΗΠΑ να βοηθήσουν στην κατάρτιση σχεδίων ασφάλειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε τη Δευτέρα ότι, ενώ η Ευρώπη θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ασφάλεια της Ουκρανίας, οι ΗΠΑ «θα τους βοηθήσουν, επίσης». «Θα συμμετάσχουμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, την Τρίτη (19/8), απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό κάθε σενάριο. «Ο πρόεδρος έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά μπορούμε ασφαλώς να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ενδεχομένως να παρέχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας» δήλωσε σε ενημέρωση δημοσιογράφων η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Κι ο ίδιος ο Τραμπ δε, μιλώντας στο Fox, ανέφερε ότι Βρετανία και Γαλλία εμφανίζονται πρόθυμες να στείλουν στρατεύματα και ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να τα στηρίξει με αεροπορική κάλυψη, όχι όμως με χερσαίες δυνάμεις. «Θέλουν να έχουν “μπότες στο έδαφος”. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα» είπε.

Σημειώνεται πως, σε δήλωση της Δευτέρας, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «ανεφάρμοστα» τα σενάρια ανάπτυξης στρατευμάτων από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος. «Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση περί αδιαπραγμάτευτης απόρριψης κάθε σεναρίου που περιλαμβάνει ανάπτυξη νατοϊκών στρατιωτικών τμημάτων στην Ουκρανία, καθώς κάτι τέτοιο εγκυμονεί ανεξέλεγκτη κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες» δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα.

Δυνάμεις του ΝΑΤΟ Associated Press

Κατόπιν αυτών, το BBC παρουσιάζει τέσσερα βασικά σενάρια ως προς τη μορφή που ενδέχεται να έχουν οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.