“Πρώην ΗΠΑ”: Αμερικανοί οχυρώνονται για δεύτερο εμφύλιο πόλεμο

Δομές επιβίωσης ανοίγουν η μία μετά την άλλη και φιλοξενούν πολίτες που φοβούνται εμφύλια σύρραξη, έναντι αντιτίμου. Οι φόβοι για απόσχιση του Τέξας.

Το κλίμα στις ΗΠΑ είναι εκρηκτικό εν μέσω εκλογικής διαδικασίας. Προφανώς, όλα εντάθηκαν στις 13 Ιουλίου κατά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν οι Ρεπουμπλικανοί κατηγόρησαν ανοιχτά τους Δημοκρατικούς και τον ίδιο τον Μπάιντεν για υποκίνηση μίσους. Με αίματα πάνω του, ο ίδιος ο Τραμπ απευθυνόταν στο κοινό του φωνάζοντας, “πολεμήστε, παλέψτε!”.

Δημοσίευμα του New Yorker έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση αναφέροντας πως “πολλοί πιστεύουν τώρα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διολισθήσουν εκ νέου σε μια πολιτική βία”. Δεν είναι άλλωστε λίγοι εκείνοι που προμηθεύονται κονσέρβες και αγοράζουν όπλα για να είναι έτοιμοι για… παν ενδεχόμενο.

Ο New Yorker συνομίλησε με έναν πρώην αξιωματικό πληροφοριών στην Πολεμική Αεροπορία που συνταξιοδοτήθηκε ως συνταγματάρχης, το 2010. Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Μίλερ αποφάσισε να δημιουργήσει μια “κοινότητα επιβίωσης” που θα ήταν εξοπλισμένη και ανεξάρτητη. Ο Μίλερ δεν είναι ο μόνος που έχει δημιουργήσει τέτοιου είδους κοινότητες. Η συγκεκριμένη “δομή επιβίωσης” Fortitude Ranch του απόστρατου, δεν είναι η μοναδική. Η αρχική του ιδέα ξεκίνησε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις των τζιχαντιστών, όμως τώρα τον απασχολεί ένας εγχώριος εμφύλιος.

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές στο UC Davis κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας στους τρεις ενήλικες στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των μισών Ρεπουμπλικανών, αισθάνεται ότι η βία είναι “συνήθως ή πάντα δικαιολογημένη” για την προώθηση ορισμένων πολιτικών στόχων.

Τον Μάιο, ο Ray Dalio, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Bridgewater Associates, ενός από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο, είπε στους Financial Times ότι η πιθανότητα εμφυλίου στις ΗΠΑ φτάνει στο 35%. Για τον ίδιο, αυτός ο “εμφύλιος” μπορεί να μην περιλάμβανε απαραιτήτως όπλα, σίγουρα όμως θα διαιρούσε τις Πολιτείες μεταξύ τους. Κάτι που θα σήμαινε και παραβιάσεις των ομοσπονδιακών νόμων.

“Δομές επιβίωσης” με ενοίκιο

Οι συλλογικότητες “επιβίωσης” των Fortitude Ranch αριθμούν αυτή τη στιγμή πάνω από 1000 μέλη από όλες τις πολιτικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων γιατρών, μηχανικών, εργαζομένων σε εστιατόρια, πιλότων και επιχειρηματιών.

Στόχος του Μίλερ είναι να ανοίξει δεκάδες κοινότητες επιβίωσης σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επτά, που κυμαίνονται σε μέγεθος από δέκα έως εκατόν εξήντα στρέμματα. Η ακριβής τοποθεσία τους είναι τύποις μυστική, αλλά όλα τα ράντσα είναι σε στρατηγικά απομακρυσμένα σημεία. Ο New Yorker περιγράφει εικόνες βγαλμένες κυριολεκτικά από σειρές όπως το Walking Dead, με οικογένειες να αυτο-οργανώνονται και να στήνουν τείχη.

Ο ίδιος ο Μίλερ είχε εκπονήσει μια διατριβή για “υπόγεια καταφύγια πυρηνικής άμυνας και οχυρώσεις πεδίου”. Όπως περιγράφει βέβαια ο New Yorker, τα εν λόγω καταφύγια δεν στερούνται πολυτέλειας. Τα ενδιαφερόμενα μέλη πληρώνουν μεταξύ τεσσάρων χιλιάδων και εξήντα χιλιάδων δολαρίων για να συμμετάσχουν στο εγχείρημα, ανάλογα με την περίοδο διαμονής τους, συν ετήσιες εισφορές έως και χίλια πεντακόσια δολάρια.

Μέσα στα δωμάτια που ζουν υπάρχουν κονσέρβες, τρόφιμα έκτακτης ανάγκης, μπαταρίες, ρούχα, χαρτιά υγείας, μυθιστορήματα του Νταν Μπράουν, δοχεία καφέ αλλά και… PlayStation.

Όσοι ζουν στα ράντσα αυτά, είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα: Από εμφύλιο, μέχρι πυρηνικό πόλεμο ή νέα πανδημία. Ο ίδιος ο Μίλερ δηλώνει πως αν χάσει ο Τραμπ, το Τέξας όπου και ζει, “ενδέχεται να αποσχιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο”.

“Θα μπορούσε να ξεσπάσει πόλεμος ακόμη και από ατύχημα, αν κάποιος πυροβολήσει για παράδειγμα κάποιον κυβερνήτη”, δηλώνει. Σε περίπτωση που τα πράγματα “ξεφύγουν”, οι “δομές επιβίωσης” είναι έτοιμες να δεχθούν ενδιαφερόμενους μέσω application που έχει δημιουργηθεί για φιλοξενία μελών, κατόπιν πληρωμής. Τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα, “αν και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να καταναλωθούν”, όπως προβλέπει το καταστατικό τους. Ακόμη, υπάρχουν ζώα εκτροφής, ιχθυοδοχεία, οπωροφόρα δέντρα, και εν γένει “καλλιέργειες επιβίωσης”.

Φυσικά, τα μέλη των κοινοτήτων φέρουν βαρύ οπλισμό. Παράλληλα, οι περισσότερες κοινότητες διαθέτουν μέλη με ιατρική εκπαίδευση. Ο New Yorker προσθέτει πως βάσει μελετών, οι μισοί Αμερικανοί αναμένουν ότι ένας δεύτερος εμφύλιος πόλεμος θα συμβεί “τα επόμενα χρόνια”, χωρίς να μπορούν να περιγράψουν τις λεπτομέρειες. Οι ανησυχίες αυτές αυξήθηκαν μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο. Ακόμη, διάχυτη είναι η ανησυχία πως ο εμφύλιος είναι αναπόφευκτος “αν κάποιος σκοτώσει τον Τραμπ”.

Παράλληλα, έντονες είναι οι ανησυχίες για κλιμάκωση της βίας από πλευράς περιθωριοποιημένων κοινοτήτων σε περίπτωση που έχουμε μια νέα νίκη του Τραμπ, καθώς οι διαιρέσεις αναμένεται να αυξηθούν ξανά και η ενδεχόμενη αστυνομική καταστολή. Πριν λίγο καιρό, ο Τζορτζ Λανγκ, Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής στο Οχάιο, είπε πως “αν καταλήξουμε σε έναν εμφύλιο πόλεμο, χαίρομαι που έχουμε ανθρώπους σαν τον Τραμπ μαζί μας για να προχωρήσουμε”. Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη για τις δηλώσεις του.

Πέρυσι, ο Michael Haas, πρώην καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο “Beyond Polarized American Democracy: From Mass Society to Coups and Civil War”. Ο ίδιος δήλωσε πως ανησυχεί περισσότερο από ποτέ για την απειλή του εμφυλίου πολέμου, ειδικά αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι οριακό. Ακόμη, εκτιμά πως “μια αναρχία” θα βόλευε τους Ρεπουμπλικανούς, “καθώς διαθέτουν τα περισσότερα όπλα”.

Το χειρότερο σενάριο

Η Barbara Walter, καθηγήτρια στο UC San Diego και ειδικός σε ζητήματα εμφυλιακών συγκρούσεων, δημοσίευσε πρόσφατα το χειρότερο σενάριο: Ο Τραμπ χάνει και οι διαμαρτυρίες για το αποτέλεσμα εντείνονται από τον πρώην πρόεδρο και φτάνουμε σε νέες ταραχές. Οι Proud Boys και λοιπές ακροδεξιές δυνάμεις προσκείμενες στον Τραμπ, βγαίνουν στην πρώτη γραμμή. Προχωρούν σε δολοφονίες Ρεπουμπλικανών που θεωρούν “προδότες”. Ο όχλος στρέφεται κατά των μειονοτήτων, των μεταναστών και άλλων κοινοτήτων αποδιοπομπαίων τράγων. Δολοφονούνται δικαστές. Η βία ξεσπά σε Πολιτείες όπως η Τζόρτζια, η Νεβάδα και η Αριζόνα. Το Τέξας επιχειρεί να αποσχιστεί. Η διοίκηση της Χάρις χρησιμοποιεί δυσανάλογη βία για να αποτρέψει άλλες πολιτείες από το να ακολουθήσουν το παράδειγμα των παραπάνω. Η ομοσπονδιακή εξουσία γίνεται σταδιακά “ο εχθρός”, η οικονομία διάγει μαύρες μέρες και τα αδιέξοδα είναι ορατά. “Η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν θα ήθελαν να βοηθήσουν τις πολιτοφυλακές του Τέξας”, δηλώνει η Walter, δείχνοντας και πιθανούς συμμάχους του Τραμπ.

Μέχρι και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ φέρεται να έχει δημιουργήσει το δικό του πολυτελές καταφύγιο στη Χαβάη, σε περίπτωση που τα πράγματα ξεφύγουν. Οι μέσοι Αμερικανοί πολίτες προμηθεύονται χαρτί υγείας ή αγοράζουν taser. Άλλοι τραβούν χρήματα από τις τράπεζες, ενώ πολλαπλασιάζονται οι αγορές αλεξίσφαιρων οχημάτων. Σχεδόν τρεις στους δέκα φιλελεύθερους έχουν πλέον όπλα, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν πάντως πως ένας αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος πλήρους κλίμακας είναι εξαιρετικά απίθανος στο εγγύς μέλλον. Ωστόσο δεν αποκλείουν μια νέα έξαρση βίας και αποκλίσεις από τους ομοσπονδιακούς νόμους, σε περίπτωση που ο Τραμπ ηττηθεί και αποφασίσει να μην αποδεχθεί την ήττα του με “ειρηνικό και συναινετικό τρόπο”. Σε αυτή την υπόθεση, οι πολιτείες που ελέγχονται από Ρεπουμπλικανούς, αναμένεται να ακολουθήσουν ενδεχομένως, τον δικό τους “δρόμο”.

Οι διαφορές Τραμπ – Χάρις σε ζητήματα ασφαλείας

Σημειώνεται πως ο Τραμπ έχει δεσμευθεί “να κατεδαφίσει τα καρτέλ ναρκωτικών, να πατάξει τη βία των συμμοριών και να ανοικοδομήσει τις πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς και οι οποίες, όπως λέει, έχουν κατακλυστεί από το έγκλημα”. Έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει τον στρατό ή την Εθνοφρουρά, μια εφεδρική δύναμη, για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους που αποκαλεί “εσωτερικό εχθρό” και “ριζοσπαστικούς αριστερούς τρελούς”.

Η Χάρις προτάσσει τη διασφάλιση της ασφάλειας με ήπια μέτρα, πολιτική ισότητας και ισότιμης απονομής δικαιοσύνης.

Για την οπλοκατοχή η Χάρις υποστηρίζει αυστηρότερους νόμους ελέγχου για τις αγορές όπλων, ωστόσο οι νομολογίες της θα πρέπει να περάσουν από το Κογκρέσο, κάτι που θεωρείται απίθανο.

Ο δε Τραμπ είναι σταθερός υπερασπιστής της Δεύτερης Τροποποίησης, του συνταγματικού δικαιώματος στην οπλοκατοχή. Απευθυνόμενος στην Εθνική Ένωση Τουφεκιοφόρων τον Μάιο, είπε ότι είναι ο καλύτερος φίλος τους.