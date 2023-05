Ray Stevenson: Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο γνωστός ηθοποιός

Ο Ray Stevenson, ο Ιρλανδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το "Punisher: War Zone", το "King Arthur", τις ταινίες "Thor" και την επερχόμενη σειρά "Ahsoka", πέθανε την Κυριακή (21/05), σε ηλικία 58 ετών, όπως έγραψε το Variety.

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής, γνωστά. Να σημειωθεί ότι ο Stevenson πέθανε τρεις ημέρες πριν τα 59α γενέθλιά του ενώ έκανε γυρίσματα για το Cassino In Ischia στην Ιταλία.

Ο Τζορτζ Ρέιμοντ Στίβενσον γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1964. Έπαιξε τον Dagonet στην ταινία King Arthur (2004) και τον Titus Pullo στην τηλεοπτική σειρά του BBC / HBO Rome (2005–2007). Έπαιξε δύο χαρακτήρες της Marvel Comics : Frank Castle / The Punisher στο Punisher: War Zone (2008) και The Super Hero Squad Show και Volstagg στο Marvel Cinematic Universe (2011–2017).

Άλλες ταινίες του είναι το Kill the Irishman (2011), στο οποίο υποδύθηκε τον μαφιόζο Danny Greene, The Three Musketeers και RRR (2022), στο οποίο υποδύθηκε τον κακόβουλο κυβερνήτη Scott. Στους τηλεοπτικούς του ρόλους περιλαμβάνονται ο Ουκρανός μαφιόζος Isaak Sirko στην έβδομη σεζόν του Dexter, ο Blackbeard στην τρίτη και τέταρτη σεζόν του Black Sails και η φωνή του Gar Saxon στα Star Wars Rebels και Star Wars: The Clone Wars.

