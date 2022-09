Roger Waters: Ακυρώνει συναυλίες στην Πολωνία μετά από τα σχόλιά του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο συνιδρυτής των Pink Floyd, Ρότζερ Γουότερς, ακύρωσε συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί στην Πολωνία εν μέσω αντιδράσεων για τη στάση του σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, όπως μετέδωσαν το Σάββατο (24/9) πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Υπεύθυνος της Tauron Arena στην Κρακοβία, όπου ο μουσικός είχε προγραμματίσει να δώσει δύο συναυλίες τον Απρίλιο του 2023, δήλωσε ότι αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν.

"Ο μάνατζερ του Ρότζερ Γουότερς αποφάσισε να αποσυρθεί - χωρίς να δώσει κανέναν λόγο", δήλωσε ο Łukasz Pytko, από την Tauron Arena της Κρακοβίας, σε σχόλια που μετέδωσαν πολωνικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ιστοσελίδα της συναυλιακής περιοδείας του Waters "This Is Not a Drill" δεν ανέφερε τις συναυλίες στην Κρακοβία που είχαν προγραμματιστεί προηγουμένως για τις 21 και 22 Απριλίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Κρακοβίας αναμενόταν να ψηφίσουν την ερχόμενη εβδομάδα για μια πρόταση να χαρακτηριστεί ο Waters ως persona non grata, εκφράζοντας "αγανάκτηση" για τη στάση του μουσικού σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Waters έγραψε μια ανοιχτή επιστολή προς την πρώτη κυρία της Ουκρανίας, Olena Zelenska, στις αρχές του μήνα, στην οποία κατηγορούσε τους "ακραίους εθνικιστές" στην Ουκρανία ότι "έβαλαν τη χώρα σας στον δρόμο για αυτόν τον καταστροφικό πόλεμο".

Ο 79χρονος επέκρινε επίσης τη Δύση για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με όπλα, κατηγορώντας ιδιαίτερα την Ουάσινγκτον. Ο Γουότερς καταδίκασε επίσης το ΝΑΤΟ, κατηγορώντας το ότι προκαλεί τη Ρωσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βρετανός τραγουδοποιός εκφράζει τις απόψεις του για τη διεθνή πολιτική.

Το 2019, επέκρινε μια συναυλία τύπου Live Aid για τη συγκέντρωση χρημάτων για ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για να αμαυρωθεί η σοσιαλιστική κυβέρνηση.

Η συναυλία στη συνοριακή πόλη Cúcuta της Κολομβίας είχε ως στόχο να συγκεντρωθούν εκατομμύρια δολάρια για την παροχή τροφίμων και φαρμάκων στους κατοίκους της Βενεζουέλας που υποφέρουν από εκτεταμένες ελλείψεις.

Το 2018, κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Βραζιλία πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο Γουότερς μίλησε κατά του ακροδεξιού τότε υποψηφίου, σήμερα προέδρου, Ζαΐρ Μπολσονάρου.

