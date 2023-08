Ron Cephas Jones: Πέθανε ο ηθοποιός της δημοφιλούς σειράς "This Is Us"

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών "άφησε" ο ηθοποιός Ron Cephas Jones.

Βετεράνος του θεάτρου, έγινε ευρέως γνωστός για τη συμμετοχή του στη σειρά This Is Us, με έναν ρόλο που του χάρισε δύο βραβεία Emmy.

ADVERTISING

Σε δήλωση που έκανε ο μάνατζέρ του ανέφερε για τον ηθοποιό ότι έπασχε από ένα "μακροχρόνιο πνευμονικό πρόβλημα". Το 2020 υπεβλήθη σε διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

"Η καλοσύνη και η καρδιά του έγιναν αισθητές σε όποιον είχε την τύχη να τον γνωρίσει", πρόσθεσε ο μάνατζέρ του, σύμφωνα με το BBC.

Η αγάπη του για τη σκηνή "ήταν παρούσα σε όλη του την καριέρα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης υποψηφιότητας για Tony και της βραβευμένης με το Drama Desk ερμηνείας του για τον ρόλο του στο Clyde's on Broadway", τόνισε.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Octavia Spencer, η οποία έπαιξε δίπλα στον Jones στη σειρά Truth Be Told, ήταν μεταξύ των συμπρωταγωνιστών που θυμήθηκαν τον αείμνηστο ηθοποιό.

Η ίδια έγραψε στο Instagram ότι "ράγισε η καρδιά της" με την είδηση.

Ο Sterling K Brown -που έπαιξε τον γιο του χαρακτήρα του Jones, William Hill στο This Is US- έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram: "Η ζωή μιμήθηκε την τέχνη σήμερα και ένας από τους πιο υπέροχους ανθρώπους που έχει δει ποτέ ο κόσμος δεν είναι πια μαζί μας".

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις