Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βαλτικής – Σηκώθηκαν 2 Eurofighters

Δύο Eurofighters “σήκωσε”¨η Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας μετά τον εντοπισμό ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Βαλτικής. Η ανακοίνωση της Luftwaffe.

Η γερμανική πολεμική αεροπορία έστειλε το πρωί της Κυριακής (21/9) δύο Eurofighters για να παρακολουθήσουν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος IL-20M, που εισήλθε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters.

“Και πάλι, η δύναμη άμεσης αντίδρασης (QRA) μας, με δύο Eurofighters, έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει άγνωστο αεροσκάφος χωρίς σχέδιο πτήσης ή ασύρματη επικοινωνία σε διεθνή εναέριο χώρο”, ανέφερε η Luftwaffe.

“Επρόκειτο για ρωσικό αναγνωριστικό IL-20M. Μετά την οπτική ταυτοποίηση, παραδώσαμε τα καθήκοντα συνοδείας στους Σουηδούς εταίρους μας στο ΝΑΤΟ και επιστρέψαμε στη βάση Ρόστοκ-Λάγκε”, πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη (23/9) για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, κατόπιν αιτήματος της χώρας για διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Το Ταλίν ανέφερε ότι την Παρασκευή τρία ρωσικά MiG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της χώρας και παρέμειναν συνολικά 12 λεπτά, προτού εξαναγκαστούν να αποχωρήσουν.