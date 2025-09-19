Η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας σύμφωνα με το ΝΑΤΟ

Οι Ρώσοι επιμένουν στη τακτική να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ. Την Παρασκευή ήταν η σειρά της Εσθονίας.

Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν εναέριο χώρο της Εσθονίας την Παρασκευή, δήλωσαν Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters, σηματοδοτώντας μια νέα ένταση κοντά στην ανατολική πλευρά της συμμαχίας.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη που παρέμεινε στον εσθονικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια για 12 λεπτά.

Ο Εσθονός υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για ένα “άνευ προηγουμένου στυγνό” περιστατικό. Στην παραβίαση αυτή αναφέρθηκαν και ευρωπαϊκές πηγές και πηγές του ΝΑΤΟ.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, η Εσθονία είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η Μόσχα έστειλε για λίγο ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο με προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε σε έναν «σκιώδη στόλο» που αψηφούσε τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Πριν μία εβδομάδα έλαβαν χώρα σοβαρές παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Πολωνίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη γεγονός που ανάγκασε τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ να ζητήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Η Ρουμανία έχει επίσης αντιμετωπίσει επανειλημμένες παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης πτήσης από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που παρακολουθήθηκε για σχεδόν 50 λεπτά στον εναέριο χώρο της στα μέσα Σεπτεμβρίου. Θραύσματα από προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία έχουν επανειλημμένα καταλήξει σε ρουμανικό έδαφος.