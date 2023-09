Ρούπερτ Μέρντοχ: Τέλος εποχής για τον ισχυρότερο άνδρα των media παγκοσμίως

Την αποχώρησή του μετά από 70 χρόνια στη θέση του προέδρου της Fox Corporation και του Fox News, ανακοίνωσε ο μεγιστάνας, Ρούμπερτ Μέρντοχ. Ποιος είναι ο άνθρωπος που ήλεγχε την ενημέρωση όλου του πλανήτη.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα παραιτηθεί από πρόεδρος της Fox Corporation και της News Corp.

“Σε ολόκληρη την επαγγελματική μου ζωή, ασχολούμαι καθημερινά με τις ειδήσεις και τις ιδέες και αυτό δεν θα αλλάξει“ έγραψε σε σημείωμα προς τους εργαζόμενους. “Όμως είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να αναλάβω διαφορετικούς ρόλους, γνωρίζοντας ότι έχουμε πραγματικά ταλαντούχες ομάδες“.

Ο γιος του, Λόκλαν Μέρντοχ, θα γίνει ο μοναδικός πρόεδρος και των δύο εταιρειών. Ο Μέρντοχ θα αποχωρήσει από όλες τις θέσεις που κατέχει τον Νοέμβριο όταν θα γίνουν οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις των εταιρειών του.

Όπως αναφέρει το CNN, ο 92χρονος μεγιστάνας των Μέσων Ενημέρωσης, ο οποίος μπήκε στον χώρο των εφημερίδων τη δεκαετία του 1950, έγινε σημαντικό στέλεχος του Χόλιγουντ το 1985, όταν αγόρασε την Twentieth Century Fox από τον Μάρβιν Ντέιβις έναντι 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 1986, ο Μέρντοχ μπήκε στον τηλεοπτικό τομέα αφού αγόρασε αρκετούς αμερικανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και δημιούργησε τη Fox Broadcasting.

Το Fox News ξεκίνησε το 1996 ως ανταγωνιστής του CNN. Τελικά έγινε το νούμερο ένα καλωδιακό ειδησεογραφικό κανάλι στην Αμερική και προπύργιο των ρεπουμπλικανικών θέσεων συζήτησης.

Ο Ρούμπερτ Μέρντοχ ASSOCIATED PRESS

Ο άνθρωπος που ήλεγχε την ενημέρωση όλου του πλανήτη

Όπως έχει γράψει το NEWS 24/7 σε παλαιότερο άρθρο του, την πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε λίστα του Forbes (που παρακολουθεί τους πλουσιότερους του πλανήτη) ο πλανήτης ζούσε στο 1985 και εκείνος ήταν ιδιοκτήτης σειράς εφημερίδων, όπως οι Times, Sun, News of the World, New York Post και Chicago Sun Times. Η περιουσία του είχε εκτιμηθεί στα 252.000.000 ευρώ.

Το 2002 η αξία του ήταν 4.195.000.000.000 ευρώ και τo Fox News, το οποίο του άνηκε, πρώτο στα καλωδιακά ειδησεογραφικά κανάλια. Το 2013 άξιζε 8.4 δισεκατομμύρια και το 2019 ‘έφτασε’ στα 16.025.000.000 ευρώ. Το 2019 ο Rupert Murdoch ήταν και 89 χρόνων και εξακολουθούσε να αρνείται πεισματικά να χρίσει διάδοχο. Είχε επιβιώσει σοβαρού ατυχήματος, ενώ έκανε ιστιοπλοΐα που θα λέγατε ότι θα μπορούσε να του αλλάξει μυαλά. Δεν άλλαξε.

Ο άνθρωπος που άλλαξε 12 Πλανητάρχες (ο πρώτος που επισκέφτηκε στο Οβάλ γραφείο ήταν ο John Kennedy, 1962) “αποσταθεροποίησε τις δημοκρατίες όλου του κόσμου”, όπως έγραψαν οι New York Times σε άρθρο 20.000 λέξεων -που αφορούσε έρευνες και συνεντεύξεις- μια προς μία. Ενδεχόμενος θάνατος του “θα ξαναρυθμίσει το πολιτικό γίγνεσθαι σε όλον τον αγγλόφωνο κόσμο’. Αυτό είναι ωστόσο, κάτι που δεν τον απασχολεί. Όπως επανέλαβε στα 90α του γενέθλια (στις 11/3) δεν θέλει να έχει την παραμικρή σχέση έστω με τη λέξη ‘κληρονομιά’. Είπε και ότι έχει χιλιάδες εργατοώρες μέσα του και σκοπεύει να τις τιμήσει. Και όταν έλθει η ώρα του “θα δούμε τι θα γίνει”.

Ο Sir Keith Murdoch πέθανε τα ξημερώματα της 5ης Οκτωβρίου του 1952, στο σπίτι της οικογενείας. Το μεγαλύτερο κομμάτι της προσωπικής του περιουσίας πήγε στην εξόφληση στεγαστικών δανείων και τα έξοδα της κηδείας. Ο Rupert Murdoch ήταν 21 χρόνων και σπούδαζε στην Οξφόρδη. Εγκατέλειψε τα πάντα για να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Ρευστοποίησε τις μετοχές του πατέρα του στη Herald για να πληρώσει φόρους και με ό,τι του έμεινε έφτιαξε τη News Limited το 1954. Το μεγαλύτερο ‘κεφάλαιο’ ήταν η εφημερίδα News.

✍ Αμέσως άρχισε και την επεκτατική πολιτική, αγοράζοντας την Sunday Times του Perth λίγο πριν την πτώχευση και τη Western Australia. Συνέχισε με άλλες προαστιακές και επαρχιακές εφημερίδες διαφόρων πόλεων, συμπεριλαμβανομένου ενός απογευματινού tabloid του Sydney, της Daily Mirror και της κυριακάτικης έκδοσης. Αυτά που έκανε τον έχρισαν “τον εφευρέτη των σύγχρονων tabloids”.

Fact: αυτός που έδωσε στον πλανήτη τα tabloid ήταν ο William Randoplh Hearst. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας (είχε τα μεγαλύτερα έντυπα των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων) και πολιτικός έφτιαξε το brochure της ‘κίτρινης δημοσιογραφίας’. Στα must ήταν η έμφαση του εντυπωσιασμού -που προκαλεί αντίδραση- και της ιστορίες ανθρώπινου ενδιαφέροντος. Η απαρχή τοποθετείται στην κόντρα του είχε με τον Joseph Pulitzer, για τις κυκλοφορίες των εντύπων τους, στα μέσα του 1890.

Τι αλλαγές όμως, έκανε ο Murdoch; Αύξησε τις σελίδες των σπορ και την κάλυψη των σκανδάλων και ήταν ο εμπνευστής των -σήμερα γνωστών ως- click bate τίτλων.

✍ Στα 32 (1963) ήταν απόλυτα επιτυχημένος. Ένα χρόνο μετά (1964) εξέδωσε την Australian, πρώτη πανεθνική εφημερίδα της χώρας.

✍ Το 1968 έκρινε πως είχε ό,τι χρειαζόταν για να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκίνησε με την αγορά της εφημερίδας ‘News of the world’. Συνέχισε με αυτήν της Sun, που μετά βίας επιβίωνε τότε. Την έκανε tabloid. Επέλεξε για υπεύθυνο τον Albert Lamb και του είπε ‘θέλω μια θερμόαιμη εφημερίδα με πολλά γυναικεία στήθη στις σελίδες της’. Το 1977 η Sun είχε 10 εκατομμύρια αναγνώστες, καθημερινά.

✍ Το 1972 πρόσθεσε στα περιουσιακά του στοιχεία και την Daily Telegraph.

✍ Το 1973 απέκτησε το πρώτο μέσο στις ΗΠΑ. Ήταν οι San Antonio Express-News. Το 1974 μετακόμισε στην άλλη ακτή του Ατλαντικού για να δουλέψει επί της περαιτέρω επέκτασης. Μεταξύ άλλων δημιούργησε τη (tabloid) National Star -ανταγωνιστή του National Enquirer.

✍ Το 1976 αγόρασε την -τέταρτη σε κυκλοφορία στις ΗΠΑ το 2019- New York Post, για 32 εκατομμύρια ευρώ (σημερινά λεφτά). Το 1977 τη New York Magazine Corp, των δυο εντύπων (περιοδικό New York και Village Voice) που πούλησε στη συνέχεια.

✍ Το 1979 δημιούργησε τη News Corporation στην Αυστραλία.

✍ Το 1981 ήταν οι Times και οι Sunday Times τα έντυπα που είχαν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Ο Μέρντοχ τα αγόρασε και αυτά και ενίσχυσε το ‘άνοιγμα’ στις ΗΠΑ. Δηλαδή, τον προτίμησε ο έως τότε ιδιοκτήτης τους, Λόρδος Thompson του Fleet, με τον οποίον ήταν φίλοι. Ο Thompson είχε άλλες προτεραιότητες, είχε βαρεθεί να χάνει χρήματα από τα έντυπα και τα παραχώρησε στον Murdoch.

✍ Το 1982 έκανε δική του την Boston Herald και ένα χρόνο αργότερα έγινε ιδιοκτήτης και της Chicago Sun-Times.

✍ Το 1984 του απονεμήθηκε η ύψιστη τιμή της Αυστραλίας (Companion of the Order) για τις υπηρεσίες του στις εκδόσεις. Προφανώς όσα χρόνια ‘έχτιζε’ την αυτοκρατορία του κινείτο και στον πολιτικό χώρο, όπου απέκτησε φίλους παντού.

✍ To Σεπτέμβριο του 1985 πήρε την αμερικανική υπηκοότητα για να μπορεί να αγοράσει και τηλεοπτικό σταθμό στη χώρα. Δηλαδή, να μπορεί να είναι νόμιμος ιδιοκτήτης, καθώς από το Μάρτιο του 1984 είχε ποσοστό στην 20th Century Fox. Ακολούθως έγινε το απόλυτο αφεντικό, δίνοντας 700 εκατομμύρια ευρώ.

✍ Το 1986 ήταν ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρίας που είχε εξασφαλίσει τα έξι κανάλια της αμερικανικής Metromedia, συν όλη τη βιβλιοθήκη εταιρίας παραγωγής που υπήρχε από το 1952 -την αγόρασε και αυτή. Με αυτά έφτιαξε τον Οκτώβρη εκείνου του έτους, τη Fox Broadcasting Company.

Την ίδια χρονιά σύστησε στη Μεγάλη Βρετανία την ηλεκτρονική διαδικασία τυπώματος των εντύπων που είχε πια σε Αυστραλία, Βρετανία και ΗΠΑ. Παράλληλα, έκανε δεκάδες απολύσεις, αφού δεν χρειάζονταν πια τόσα χέρια στα πιεστήρια. Ακολούθησαν διαμαρτυρίες και άλλες 6.000 απολύσεις -κυρίως όσων είχαν πάρει μέρος σε αυτές-, η σύγκρουση με τη Thatcher και η αποζημίωση των 70 εκατομμυρίων ευρώ στους απολυμένους.